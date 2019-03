Von: Redaktion DER FARANG | 26.03.19

Portugal wieder nur Remis - Frankreich und England siegen hoch

PARIS (dpa) - Die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft wartet auch nach dem zweiten Spiel auf den ersten Sieg in der Qualifikation für die EM 2020.



Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo, der nach einer guten halben Stunden verletzt ausgewechselt werden musste, kam gegen Serbien am Montagabend nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Bereits am Freitag hatte es für Portugal gegen die Ukraine (0:0) nur zu einem Remis gereicht. Keine Mühe hatten Frankreich und England. Die französischen Weltmeister besiegten Island vor heimischer Kulisse mit 4:0 (1:0). Den Engländern gelangen wie schon gegen Tschechien fünf Treffer. In Montenegro siegten die Three Lions mit 5:1 (2:1).

Radprofi Schachmann Zweiter zum Auftakt der Katalonien-Rundfahrt

CALELLA (dpa) - Radprofi Maximilian Schachmann hat beim Auftakt der 99. Katalonien-Rundfahrt seine Ambitionen auf eine gute Platzierung in der Gesamtwertung unterstrichen.



Der 25 Jahre alte Berliner vom deutschen Bora-hansgrohe-Rennstall belegte am Montag nach 163,7 Kilometern mit Start und Ziel in Calella Platz zwei und sicherte sich damit eine Zeitbonifikation von sechs Sekunden. Den Sieg auf der anspruchsvollen Auftaktetappe sicherte sich mit einem Vorsprung von 2:38 Minuten der belgische Ausreißerspezialist Thomas De Gendt als Solist. Routinier André Greipel (Hürth) musste sich weitere vier Sekunden später im Sprint des Hauptfeldes mit Platz sechs in der Tageswertung zufrieden geben.

Polizei ermittelt: Zweiter Rassismus-Vorfall bei Länderspiel?

WOLFSBURG (dpa) - Knapp eine Woche nach dem Rassismus-Eklat während des Fußball-Länderspiels zwischen Deutschland und Serbien hat die Polizei in Wolfsburg ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Beleidigung eingeleitet.



Nach Angaben der Polizei hatte sich ein Zeuge schriftlich beim Deutschen Fußball-Bund gemeldet und angezeigt, dass zwei Zuschauer während des Spiels am Mittwochabend mehrere Spieler rassistisch beleidigt hätten. Der DFB wiederum habe das an die Polizei in Wolfsburg weitergeleitet. «Die Ermittlungen stehen derzeit am Anfang, und wir müssen nun Beweismaterial auswerten und mögliche Zeugen befragen», sagte Polizeisprecher Thomas Figge am Montag.

Pflichtaufgabe erfüllt: München gewinnt in Würzburg

WÜRZBURG (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern München haben das bayerische Bundesliga-Duell bei s.Oliver Würzburg mit 81:70 (42:31) gewonnen.



Während die Münchner den ersten Platz weiter festigen, erlitten die Hausherren, die Rang acht belegen, einen Rückschlag im Kampf um die Playoffs. Von Beginn an dominierte am Montag der amtierende deutsche Meister, der zuvor zwei Mal in der Fremde verloren hatte, das Spiel. Würzburg leistete sich zum einen zu viele Ballverluste und zum anderen ließen die Schützen die nötige Treffsicherheit vermissen.

Zweiter Sieg im zweiten Spiel: Türkei schlägt auch Moldau

ESKISEHIR (dpa) - Die türkische Fußball-Nationalmannschaft hat im zweiten EM-Qualifikationsspiel den zweiten Sieg geholt.



Die Mannschaft von Trainer Senol Günes setzte sich am Montagabend in Eskisehir 4:0 (2:0) gegen Moldau durch. Drei Tage nach dem 2:0-Auswärtssieg gegen Albanien brachte Hasan Ali Kaldirim die Gastgeber in der 24. Minute in Führung. Der frühere Frankfurter Cenk Tosun erhöhte nur zwei Minuten später auf 2:0 und erzielte kurz nach der Pause den dritten Treffer für die Türkei (53.). Kaan Ayhan von Fortuna Düsseldorf sorgte 20 Minuten vor dem Ende für das 4:0.

Eisschnellläufer Beckert und Ihle wehren sich gegen Generalverdacht

BERLIN (dpa) - Die Eisschnellläufer Patrick Beckert und Nico Ihle haben sich nach einem Bericht der ARD-«Sportschau» über einen Dopingverdacht dagegen gewehrt, die Sportart unter Generalverdacht zu stellen.



«Das ist für all die Athleten unfair, die sauber für ihre Leistung kämpfen», teilte Ihle der Deutschen Presse-Agentur in einem Statement am Montag per WhatsApp mit. «Die sollten den Namen jetzt nennen», sagte Beckert der dpa. Die Frage sei auch, ob der Verdacht einen Sportler aus den vergangenen Jahren betreffe. Sollte sich der Verdacht allerdings bestätigen, wäre dies schrecklich und sehr traurig für den Sport. Ihle erklärte, er hoffe nur, dass es sich um einen ehemaligen Athleten handele. Von den Sportlern, die bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang gestartet seien, werde es keiner gewesen sein, meinte der Chemnitzer.

Beckert befürwortete die laufenden Ermittlungen gegen ein mutmaßliches Doping-Netzwerk, in dessen Mittelpunkt der Sportmediziner Mark S. aus Erfurt stehen soll. «Aber keine Sorge, ich habe damit nichts zu tun», schrieb der Langstrecken-Spezialist bei Facebook. Er selbst habe den Namen des als Hauptbeschuldigter geltenden Arztes nicht gekannt, betonte Beckert im Gespräch mit dpa. Auch Sprinter Ihle schrieb, er kenne Arzt und Verfahren nicht.

Deutschland bewirbt sich um Basketball-EM - Sechs weitere Kandidaten

BERLIN (dpa) - Deutschland bewirbt sich als eins von sieben Ländern für die Basketball-Europameisterschaft 2021.



Vier Jahre nach der EM-Vorrunde in Berlin geht der Deutsche Basketball Bund mit den möglichen Ausrichterstädten Köln für eine von vier Vorrundengruppen sowie Berlin für die Endrunde ins Rennen. Neben Deutschland haben auch Tschechien, Estland, Georgien, Ungarn, Italien und Slowenien eine offizielle Kandidatur abgegeben, teilte der Kontinentalverband FIBA Europe am Montag mit.

Schalke vorerst ohne McKennie: Riss des Außenbandes

GELSENKIRCHEN (dpa) - Der vom Abstieg bedrohte FC Schalke 04 muss in den kommenden Wochen ohne Weston McKennie auskommen.



Wie der Tabellen-15. der Fußball-Bundesliga am Montag mitteilte, hat sich der US-Nationalspieler im Testspiel gegen Ecuador (1:0) am vergangenen Freitag einen Riss des vorderen Außenbandes und der äußeren Kapsel zugezogen. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler gehörte zuletzt zu den Leistungsträgern im Schalker Team. Er war in der Partie gegen Ecuador nach 68 Minuten verletzt ausgewechselt worden und wird die Therapie nach seiner vorzeitigen Rückkehr in Gelsenkirchen beginnen.

Kind will 96-Geschäftsführer-Posten in ein bis zwei Jahren aufgeben

HANNOVER (dpa) - Nach seinem Abschied als Präsident des eingetragenen Vereins Hannover 96 will Martin Kind auch in absehbarer Zeit als Geschäftsführer der ausgegliederten Profifußball-Gesellschaft aufhören.



«In einem, maximal zwei Jahren» wolle er auch diesen Posten aufgeben und in den Aufsichtsrat wechseln, sagte der 74-Jährige dem «Sportbuzzer» (Montag). Nach der Mitgliederversammlung am vergangenen Samstag steckt Hannover 96 in der Situation, dass der Profibereich weiter von Kind dominiert, der Mutterverein aber ausschließlich von Kind-Gegnern geführt wird. Der Hörgeräte-Unternehmer betonte noch einmal, nicht aus der Profifußball-Gesellschaft aussteigen und auch seine Gesellschafter-Anteile nicht verkaufen zu wollen.

Tennisspielerin Tatjana Maria erreicht in Miami nächste Runde

MIAMI (dpa) - Tatjana Maria hat beim Tennis-Turnier in Miami das Achtelfinale erreicht.



Die 31-Jährige aus Bad Saulgau gewann am Sonntagabend (Ortszeit) gegen die US-Spielerin Sloane Stephens 6:3, 6:2 und trifft nun auf die Tschechin Markéta Vondrou?ová. Maria ist die einzige noch verbliebene Deutsche im Turnier, nachdem Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber in der dritten Runde des mit insgesamt 9,035 Millionen Dollar dotierten Turniers ausgeschieden war. In der Herren-Konkurrenz sind die Deutschen nach der Niederlage von Alexander Zverev ebenfalls nicht mehr vertreten.