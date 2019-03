Von: Redaktion DER FARANG | 14.03.19

FC Bayern scheidet aus Champions League aus: 1:3 gegen Liverpool

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München ist im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden.



Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga unterlag dem FC Liverpool am Mittwochabend im Rückspiel vor heimischer Kulisse mit 1:3 (1:1). Das Hinspiel an der Anfield Road war 0:0 ausgegangen. Erstmals seit 2006 ist damit keine deutsche Mannschaft in der Runde der besten acht europäischen Mannschaften mehr vertreten. Sadio Mané, der zweimal traf (26./84. Minute) und Virgil van Dijk (69.) erzielten die Tore für das Team von Trainer Jürgen Klopp. Die Bayern waren durch ein Eigentor des früheren Schalkers Joel Matip sechs Minuten vor der Pause zum zwischenzeitlichen Ausgleich gekommen.

Biathlon-WM: Arnd Peiffer holt WM-Gold im Einzel

ÖSTERSUND (dpa) - Arnd Peiffer hat bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Östersund Gold im Einzel über 20 Kilometer gewonnen.



Ein Jahr nach dem Olympiasieg im Sprint setzte sich der 31-Jährige am Mittwoch durch und feierte damit seinen zweiten WM-Einzeltitel. 2011 war der Harzer Weltmeister im Sprint geworden. Mit seinem insgesamt fünften WM-Gold sorgte Peiffer für die erste Einzelmedaille für die Schützlinge von Bundestrainer Mark Kirchner in Schweden.

Mannheim und München starten mit Siegen in DEL-Viertelfinals

MANNHEIM/MÜNCHEN (dpa) - Die Adler Mannheim und Meister EHC Red Bull München haben die Auftaktspiele in den Viertelfinal-Playoffs der Deutschen Eishockey Liga gewonnen.



Hauptrunden-Sieger Mannheim bezwang am Mittwoch die Nürnberg Ice Tigers deutlich mit 7:2 (1:1, 3:1, 3:0). München tat sich gegen die Eisbären Berlin sehr schwer und siegte erst nach Verlängerung 3:2 (0:0, 0:0, 2:2, 1:0). Die jeweils zweiten Spiele der Serie finden am Freitag (19.30 Uhr) in Nürnberg und Berlin statt.

ALBA Berlin nach Krimi-Sieg gegen Malaga im Eurocup-Halbfinale

BERLIN (dpa) - Basketball-Bundesligist ALBA Berlin hat erstmals nach neun Jahren wieder den Einzug ins Halbfinale des Eurocups geschafft.



Am Mittwochabend gewannen die Berliner dank eines starken Schlussspurts in eigener Halle vor 7039 Zuschauern das entscheidende Spiel der Best-of-Three-Serie gegen Unicaja Malaga mit 79:75 (36:39). Beste Berliner Werfer gegen die Spanier waren Pyton Siva mit 15 und Luke Sikma und Rokas Giedraitis mit je 14 Punkten.

5:1 gegen Lyon: FC Barcelona erreicht Champions-League-Viertelfinale

BARCELONA (dpa) - Der FC Barcelona hat zum zwölften Mal in Serie das Viertelfinale der Fußball-Champions-League erreicht.



Nach dem 0:0 im Hinspiel besiegte der amtierende spanische Meister am Mittwoch Olympique Lyon im Rückspiel im heimischen Camp Nou mit 5:1 (2:0). Vor 88 000 Zuschauern erzielten Lionel Messi (18. Minute, 78./Foulelfmeter) sowie Philippe Coutinho (31.), Gerard Piqué (81.) und Ousmane Dembélé (86.) die Tore für den viermaligen Gewinner der Champions League. Lucas Tousart gelang in der 58. Minute lediglich der Anschlusstreffer.

Brose Bamberg erreicht Viertelfinale der Champions League

BANDIRMA (dpa) - Die Basketballer von Brose Bamberg haben angeführt von Aufbauspieler Tyrese Rice das Viertelfinale der Champions League erreicht.



Die Mannschaft von Trainer Federico Perego gewann am Mittwochabend das Achtelfinal-Rückspiel bei Banvit Bandirma aus der Türkei mit 88:85 (46:40). Rice erzielte für die Oberfranken überragende 32 Punkte, Augustine Rubit steuerte 14 Zähler bei. Stärkster Spieler bei Banvit war Jordan Morgan mit 23 Punkten und 14 Rebounds. Auch im Hinspiel hatte sich der frühere deutsche Serienmeister knapp durchgesetzt (81:79). Im Viertelfinale trifft Bamberg auf Titelverteidiger AEK Athen.

Wolfsburg und Freiburg komplettieren Halbfinale im Frauen-Pokal

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg und des SC Freiburg komplettieren das Halbfinale im DFB-Pokal.



Titelverteidiger Wolfsburg besiegte im Spitzenspiel des Viertelfinals den Bundesliga-Dritten 1. FFC Turbine Potsdam mit 4:0 (2:0) und darf damit weiter vom fünften Pokalsieg in Folge und auch vom Triple träumen. Freiburg hofft nach dem souveränen 6:1 (3:0) beim in der Liga noch sieglosen Schlusslicht Borussia Mönchengladbach auf den ersten Final-Einzug im DFB-Pokal, steht aber immerhin zum sechsten Mal in den letzten sieben Jahren im Halbfinale. Wegen heftiger Regenfälle musste die Partie im ersten Durchgang für rund 20 Minuten unterbrochen werden.

Kraft übernimmt Führung bei Raw Air - Deutsche Skispringer dabei

TRONDHEIM (dpa) - Stefan Kraft hat die Führung bei der Raw Air der Skispringer übernommen.



Der 25 Jahre alte Österreicher gewann am Mittwoch die Qualifikation zur dritten Station der Wettkampfserie im norwegischen Trondheim vor Gesamtweltcupsieger Ryoyu Kobayashi aus Japan und dem Polen Dawid Kubacki. Kraft löste damit den Norweger Robert Johansson an der der Spitze des Raw-Air-Klassements ab. Bester Deutscher war Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler auf dem neunten Platz.

Struff scheidet beim Tennis-Turnier in Indian Wells aus

INDIAN WELLS (dpa) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist im Achtelfinale des hochkarätig besetzten ATP-Turniers in Indian Wells ausgeschieden.



Der 28-Jährige aus Warstein unterlag dem Kanadier Milos Raonic am Mittwoch mit 4:6, 3:6. Struff hatte sich zuvor unerwartet klar mit 6:3, 6:1 gegen den Hamburger Alexander Zverev durchgesetzt. Beim Hartplatz-Turnier in Kalifornien noch dabei ist Philipp Kohlschreiber. Der Augsburger hatte den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic bezwungen und trifft in der Runde der besten 16 auf den Franzosen Gael Monfils. Das Turnier ist mit 8,359 Millionen Dollar dotiert.

Tedesco auf Schalke vor dem Aus: «Nicht zur Tagesordnung übergehen»

MANCHESTER (dpa) - Beim FC Schalke 04 scheinen die Tage von Trainer Domenico Tedesco gezählt.



Anders als noch am vergangenen Wochenende verkündet, droht dem 33 Jahre alten Fußball-Lehrer bereits vor der Partie des Revierclubs am Samstag gegen RB Leipzig das Aus. «Wir können nach dem Spiel nicht zur Tagesordnung übergehen. Wir werden die nächsten Stunden nutzen, um das intern zu besprechen und werden uns morgen erklären», sagte der künftige Sportvorstand Jochen Schneider am Tag nach dem deutlichen 0:7 (0:3) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Manchester City.

Rebensburg Zweite bei Soldeu-Abfahrt - 0,03 Sekunden fehlen zu Sieg

SOLDEU (dpa) - Viktoria Rebensburg ist beim Weltcup-Finale in Andorra Zweite in der Abfahrt gewonnen.



Den ersten Sieg ihrer Karriere in der alpinen Königsdisziplin verpasste die 29-Jährige am Mittwoch um nur drei Hundertstelsekunden, die sie langsamer war als Mirjam Puchner aus Österreich. Dritte wurde Corinne Suter aus der Schweiz (+0,08). Rebensburg hätte in Soldeu nach bislang 14 Siegen in ihrer Paradedisziplin Riesenslalom und zwei im Super-G fast den 17. Weltcup-Erfolg gefeiert. Kira Weidle als Neunte und Michaela Wenig auf Rang zwölf rundeten ein gutes deutsches Ergebnis ab. Die kleine Kristallkugel als Disziplinsiegerin gewann Nicole Schmidhofer aus Österreich.

Kerber bei Tennisturnier in Indian Wells weiter - Barthel-Aus

INDIAN WELLS (dpa) - Angelique Kerber ist ins Viertelfinale des Tennisturniers von Indian Wells eingezogen.



Die 31 Jahre alte Kielerin setzte sich am Dienstag (Ortszeit) in 1:43 Stunden mit 6:1, 4:6, 6:4 gegen die an Nummer neun gesetzte Weißrussin Aryna Sabalenka durch. Es war das erste Duell der beiden Spielerinnen auf der WTA-Tour. In der nächsten Runde des stark besetzten Hartplatzturniers in Kalifornien trifft die Weltranglisten-Achte Kerber auf die Amerikanerin Venus Williams. Die 38-Jährige hatte sich zuvor gegen Mona Barthel (28) aus Neumünster mit 6:4, 6:4 durchgesetzt.

Dopingverdacht: Fall Sun Yang vor Internationalem Sportgerichtshof

LAUSANNE (dpa) - Der Fall des unter Dopingverdacht stehenden chinesischen Schwimmers Sun Yang geht vor den Internationalen Sportgerichtshof.



Wie der CAS am Mittwoch in Lausanne mitteilte, hat die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA Berufung gegen eine Entscheidung des Weltverbandes FINA eingelegt, den dreimaligen Olympiasieger für die ihm vorgeworfene Zerstörung einer Doping-Kontrollprobe nur zu verwarnen. Ein Termin für die Anhörung stehe noch nicht fest, teilte der CAS mit.

Kombinierer-Weltmeister Frenzel beendet Saison vorzeitig

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der siebenmalige Weltmeister Eric Frenzel hat die Weltcup-Saison in der Nordischen Kombination vor dem Heim-Finale am Wochenende in Schonach aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beendet.



«Die letzten Weltcuprennen werden ohne mich stattfinden. Der oberste ärztliche Rat heißt Auskurieren und keine Risiken eingehen, zumal die Saison und die Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaften in Seefeld genug kräftezehrend waren», schrieb Frenzel am Mittwoch in einer Kolumne für das «OberpfalzEcho».

Ski-Ass Paris gewinnt auch letzte Weltcup-Abfahrt - Kugel an Feuz

SOLDEU (dpa) - Skirennfahrer Dominik Paris hat beim Weltcup-Finale in Andorra seine vierte Abfahrt in diesem Winter gewonnen, im Kampf um die Disziplinwertung aber Beat Feuz nicht mehr einholen können.



Der Südtiroler setzte sich am Mittwoch in Soldeu vor Weltmeister Kjetil Jansrud aus Norwegen (+0,34 Sekunden) und dem Österreicher Otmar Striedinger (+0,41) durch. Dem Schweizer Feuz reichte ein sechster Platz, um sich die Kristallkugel als Disziplinbester zu sichern. Er rettete nach acht Saisonrennen 20 Punkte Vorsprung auf Paris. Als einziger deutscher Starter kam Josef Ferstl auf den siebten Platz und egalisierte damit sein bislang bestes Abfahrtsergebnis im Weltcup.

UEFA ermittelt gegen Neymar nach Champions-League-Aus von PSG

PARIS (dpa) - PSG-Star Neymar droht nach dem Aus des französischen Fußball-Meisters in der Champions League in der Vorwoche nun eine Strafe durch die UEFA.



Wie die Europäische Fußball-Union am Mittwoch mitteilte, hat sie Ermittlungen gegen den momentan verletzten Brasilianer eingeleitet. Anlass sind Kommentare von Neymar in sozialen Medien nach der 1:3-Heimniederlage von Paris Saint-Germain gegen Manchester United. Durch einen umstrittenen Handelfmeter in der Nachspielzeit war das Team von Trainer Thomas Tuchel trotz des 2:0-Sieges im Achtelfinal-Hinspiel in Manchester noch ausgeschieden.