Von: Redaktion DER FARANG | 22.02.19

Eintracht Frankfurt nach 4:1-Sieg im Europa-League-Achtelfinale

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt ist in das Achtelfinale der Europa League eingezogen und hat erstmals seit 24 Jahren wieder die Runde der letzten 16 in einem internationalen Wettbewerb erreicht.



Der Fußball-Bundesligist gewann am Donnerstag 4:1 (2:0) gegen Schachtjor Donezk und kam damit nach dem 2:2 im Hinspiel in der Ukraine weiter. Luka Jovic und Sébastien Haller per Handelfmeter sorgten in der 23. und 27. Minute für die Frankfurter 2:0-Führung. Nach dem Anschlusstor durch Júnior Moraes in der 63. Minute hatte der DFB-Pokalsieger bei zwei Lattentreffern von Donezk Glück, ehe Haller (80.) und Ante Rebic (88.) für die Entscheidung sorgten.

Bayer Leverkusen verpasst Achtelfinale der Europa League

LEVERKUSEN (dpa) - Bayer Leverkusen ist in der Europa League ausgeschieden.



Der Fußball-Bundesligist scheiterte am Donnerstag durch ein 1:1 (0:0) im Zwischenrunden-Rückspiel an FK Krasnodar. Das Hinspiel in Russland war 0:0 ausgegangen. Das Tor von Charles Aránguiz in der 87. Minute war nach dem Auswärtstreffer von Krasnodar durch Magomed Suleymanow drei Minuten zuvor zu wenig. Leverkusen erlebte nach dem frühen Aus im DFB-Pokal damit die nächste Enttäuschung in dieser Saison.

Mustafi trifft: Arsenal erreicht Achtelfinale der Europa League

BERLIN (dpa) - Der FC Arsenal ist auch dank Shkodran Mustafi noch in das Achtelfinale der Europa League eingezogen.



Die Londoner besiegten BATE Borissow am Donnerstag im Zwischenrunden-Rückspiel 3:0 (1:0) und machten damit die überraschende 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel noch wett. Der einstige deutsche Fußball-Weltmeister Mustafi erzielte in der 39. Minute per Kopf den zweiten Treffer. Zur Startelf zählte auch Ex-Nationalspieler Mesut Özil. Auch Österreichs Meister RB Salzburg schaffte nach dem 1:2 im Hinspiel beim FC Brügge durch einen 4:0 (3:0)-Heimsieg noch den Sprung in die Runde der letzten 16.

Nach Schiedsrichterkritik: Hohe Strafe für Liverpool-Trainer Klopp

LIVERPOOL (dpa) - Liverpool-Trainer Jürgen Klopp muss umgerechnet fast 52.000 Euro Strafe zahlen, nachdem er einen Schiedsrichter in der englischen Premier League kritisiert hatte.



Der englische Fußball-Verband FA erklärte am Donnerstag, Klopp habe mit seinen Aussagen am 4. Februar die Integrität des Unparteiischen Kevin Friend in Frage gestellt.

VfB-Präsident Dietrich schließt Rücktritt aus

STUTTGART (dpa) - Der bei den Fans in der Kritik stehende Präsident Wolfgang Dietrich vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart schließt einen Rücktritt aus.



«Nein, nie, Rücktritt ist keine Option für mich. Ich nehme mein Mandat ernst und stelle mich der Verantwortung. Wir werden die Dinge, die schief gelaufen sind, gemeinsam wieder in Ordnung bringen», sagte Dietrich dem «Reutlinger General-Anzeiger» (Freitagausgabe). Seit Wochen wird der 70 Jahre alte Unternehmer insbesondere von den Stuttgarter Ultras angefeindet. Dietrich wird eine Ämterhäufung vorgeworfen, hinzu kommt die glücklose Verpflichtung von Sportvorstand Michael Reschke, der inzwischen von Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger abgelöst wurde.

Skispringer Leyhe überraschend für WM-Einzel am Samstag gestrichen

SEEFELD (dpa) - Skispringer Stephan Leyhe ist überraschend für das erste WM-Einzel auf der Großschanze in Innsbruck gestrichen worden.



Dies teilte ein Sprecher des Deutschen Skiverbandes am Donnerstag nach dem zweiten Trainingstag mit. Bei dem Wettbewerb am Samstag gehen für den DSV nun Olympiasieger Andreas Wellinger, Richard Freitag, Karl Geiger und Markus Eisenbichler an den Start. Wellinger könne in diesem Winter zwar nicht solche Ergebnisse wie Leyhe vorweisen, er wisse aber, wie man Medaillen gewinnt, sagte Bundestrainer Werner Schuster.

Deutsche Basketballer verlieren gegen Israel in WM-Qualifikation

TEL AVIV (dpa) - Die deutschen Basketballer haben in der Qualifikation für die WM in China ihre zweite Niederlage kassiert.



Ohne die NBA-Profis um Dennis Schröder verlor das bereits für die Endrunde qualifizierte Team von Bundestrainer Henrik Rödl am Donnerstagabend in Tel Aviv mit 77:81 gegen Israel. Beste Werfer für die Gäste waren Niels Giffey und Andreas Obst mit je 16 Punkten. Für den angestrebten Gruppensieg muss die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds am Sonntag in Bamberg gegen Griechenland gewinnen. Bereits vergangenes Jahr hatte sich das deutsche Team den Sprung zur Weltmeisterschaft vom 31. August bis zum 15. September gesichert.

Kieler Handballer feiern 35:22-Sieg in Gummersbach

GUMMERSBACH (dpa) - Die Bundesliga-Handballer des THW Kiel haben die Heimniederlage gegen den SC Magdeburg am vergangenen Wochenende gut verarbeitet.



Am Donnerstag setzte sich der Rekordchampion bei Altmeister VfL Gummersbach deutlich mit 35:22 (20:8) durch. Mit dem Sieg bewahrte sich der erste Verfolger des ungeschlagenen Tabellenführers SG Flensburg-Handewitt seine Restchance auf den Titel und sammelte wichtige Zähler im Kampf um einen Startplatz in der Champions League.

Hülkenberg zum Abschluss der ersten Formel-1-Tests mit Bestzeit

BARCELONA (dpa) - Nico Hülkenberg hat zum Abschluss des ersten Teils der Formel-1-Testfahrten die Bestzeit gesetzt.



Der 31 Jahre alte Renault-Pilot aus Emmerich drehte am Donnerstag auf dem Circuit de Catalunya bei Barcelona in 1:17,393 Minuten die schnellste Runde und verwies Debütant Alexander Albon im Toro Rosso auf den zweiten Platz. Kurz nach seiner schnellsten Fahrt musste Hülkenberg seinen Wagen jedoch aufgrund von technischen Problemen abstellen. Insgesamt fuhr er am vierten Testtag nur 24 Runden und konnte nach dem Zwischenfall in der letzten Stunde nicht mehr zurück auf die Strecke.