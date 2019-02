Von: Redaktion DER FARANG | 22.02.19

Pyro nach Flugzeugabsturz Salas - FC Nantes muss Strafe zahlen

PARIS (dpa) - Weil Fans zu Ehren des gestorbenen Fußballprofis Emiliano Sala im Stadion Pyrotechnik zündeten, muss der französische Fußball-Erstligist FC Nantes eine Strafe zahlen.

Der Disziplinarausschuss der französischen Fußball-Liga LFP verhängte gegen den Ex-Club des Toten Geldstrafen in Höhe von 16 500 Euro und 4500 Euro, wie die Liga mitteilte.

Mainz 05 verlängert mit Coach Sandro Schwarz bis 2022

MAINZ (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Trainer Sandro Schwarz vorzeitig bis Sommer 2022 verlängert. Das teilten die Rheinhessen am Donnerstag mit.

Der ursprünglicher Kontrakt des 40-Jährigen lief bis zum Sommer 2020. Der gebürtige Mainzer Schwarz hatte seine Profikarriere bei den 05ern begonnen und war später als Trainer des Nachwuchsleistungszentrums zurückgekehrt. Im Sommer 2017 war er als Nachfolger von Martin Schmidt zum Cheftrainer der Profis aufgestiegen.

Einsätze von Hummels und Goretzka offen

MÜNCHEN (dpa) - Mats Hummels und Leon Goretzka drohen dem FC Bayern München für das Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha BSC auszufallen.

Innenverteidiger Hummels fehlte am Donnerstag im Training wegen einer Erkältung. Nach seiner Zwangspause beim 0:0 des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegen den FC Liverpool wegen einer Reizung im Sprunggelenk des rechten Fußes ist das Mitwirken von Goretzka auch für die Partie am Samstag (15.30 Uhr) gegen Berlin fraglich.

Engländer nach Fausthieb von Schalke-Fan in Lebensgefahr

GELSENKIRCHEN (dpa) - Am Rande des Champions-League-Spiels zwischen Schalke 04 und Manchester City ist ein Engländer lebensgefährlich verletzt worden.

Der 32-Jährige sei bei einer Auseinandersetzung mit Schalke-Fans von einem Fausthieb getroffen worden, berichtete die Polizei in Gelsenkirchen am Donnerstag. Der Manchester-Fan sei zu Boden gegangen und habe beim Aufschlag am Mittwochabend ein massives Schädel-Hirn-Trauma erlitten.

EM 2021: DFB-Frauen in der Qualifikation mit leichter Gruppe

NYON (dpa) - Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft muss auf dem Weg zur Europameisterschaft in England 2021 keine hohen Hürden überwinden.

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft in der EM-Qualifikation in der Gruppe I auf die Ukraine, Irland, Griechenland und Montenegro. Das ergab die Auslosung durch die ehemalige deutsche Nationalspielerin und Weltfußballerin Nadine Keßler am Donnerstag in Nyon.

Norweger Kläbo erstmals Weltmeister - Gold im Langlauf-Sprint

SEEFELD (dpa) - Der norwegische Langlauf-Star Johannes Kläbo hat den ersten Weltmeister-Titel seiner Karriere eingefahren.

Im Freistil-Sprint von Seefeld setzte sich der 22 Jahre alte Topfavorit am Donnerstag durch und hängte seine Rivalen mit einem starken Antritt auf der Zielgeraden noch ab. Kläbo hatte vor einem Jahr bei Olympia in Pyeongchang drei Goldmedaillen erobert und gilt auch nun als Top-Anwärter, der Star der Ski-Titelkämpfe in Tirol zu werden. Silber sicherte sich vor 10 200 Zuschauern in der Arena Titelverteidiger Federico Pellegrino, der vor dem Schlussspurt noch in Führung lag. Bronze gewann der Russe Gleb Retiwich.

Langläuferin Carl im Freistil-Sprint Fünfte - Gold für Falla

SEEFELD (dpa) - Langläuferin Victoria Carl hat eine sensationelle WM-Medaille im Freistil-Sprint nur knapp verpasst.

Die 23-Jährige aus Zella-Mehlis wurde am Donnerstag im Finale von Seefeld Fünfte und lag nur drei Sekunden hinter der Bronzemedaille. Die Norwegerin Maiken Caspersen Falla verteidigte vor 10 200 Zuschauern ihren Titel und gewann vor der Schwedin Stina Nilsson und Mari Eide aus Norwegen. Die größte deutsche Hoffnung Sandra Ringwald schied im Halbfinale aus.

Tour de France startet 2021 in Dänemark

KOPENHAGEN (dpa) - Jetzt ist es offiziell: Die Tour de France beginnt 2021 in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen.

«Die Tour de France kommt nach Dänemark. Die Tour 2021 beginnt demnach am 2. Juli mit einem 13 Kilometer langen Prolog in der Hauptstadt. Die zweite Etappe führt einen Tag später über 190 Kilometer und die riesige Storebæltbrücke von Roskilde nach Nyborg, die dritte am 4. Juli über 170 Kilometer von Vejle nach Sønderborg in der Nähe der deutschen Grenze an der Flensburger Förde.

Tennisprofi Bachinger beim Turnier in Marseille im Viertelfinale

MARSEILLE (dpa) - Matthias Bachinger hat beim Tennis-Turnier in Marseille überraschend das Viertelfinale erreicht.

Der 31 Jahre alte Dachauer setzte sich am Donnerstag gegen den an Nummer vier gesetzten Fernando Verdasco aus Spanien mit 6:4, 6:3 durch. Bachinger, der sich erst über die Qualifikation ins Hauptfeld der mit rund 744 000 Euro dotierten ATP-Veranstaltung gespielt hatte, benötigte nur 76 Minuten für seinen Erfolg.

IAAF: 21 Russen dürfen 2019 als neutrale Leichtathleten starten

BERLIN (dpa) - 21 russische Leichtathleten dürfen bei anstehenden internationalen Wettkämpfen unter neutraler Flagge starten.

Das teilte der Leichtathletik-Weltverband IAAF am Donnerstag mit. Für die Hallen-EM im schottischen Glasgow vom 1. bis 3. März bekamen demnach 14 russische Athleten eine Starterlaubnis. Weitere sieben Sportler aus Russland dürfen beim Winterwurf-Europacup im slowakischen ?amorín am 9. und 10. März antreten. Der IAAF hatte im Januar bereits 42 Russen genehmigt, bei internationalen Wettkämpfen im Jahr 2019 als «neutrale Athleten» anzutreten.

Skispringer Leyhe überraschend für WM-Einzel am Samstag gestrichen

SEEFELD (dpa) - Der Skispringer Stephan Leyhe ist überraschend für das erste WM-Einzel auf der Großschanze in Innsbruck gestrichen worden.

Dies teilte ein Sprecher des Deutschen Skiverbandes am Donnerstag nach dem zweiten Trainingstag mit. Bei dem Wettbewerb am Samstag (14.30 Uhr) gehen für den DSV nun Olympiasieger Andreas Wellinger, Richard Freitag, Karl Geiger und Markus Eisenbichler an den Start. Leyhe war in diesem Winter schon auf dem Podest und belegte bei der prestigeträchtigen Vierschanzentournee den dritten Gesamtrang. Zuletzt hatte der Hesse aber in seinen Leistungen etwas nachgelassen. Als erster Streichkandidat galt eigentlich eher Teamkollege Wellinger. Für den Bayern sprach in erster Linie seine Stärke bei Großevents: Sowohl bei der WM in Lahti 2017 als auch bei Olympia in Pyeongchang 2018 landete Wellinger in beiden Einzel-Wettbewerben auf dem Podest.

Skirennfahrerin Pfister stürzt im Training: Saison-Aus

CRANS-MONTANA (dpa) - Skirennfahrerin Meike Pfister ist beim Abfahrtstraining im schweizerischen Crans-Montana schwer gestürzt und muss die Saison vorzeitig beenden.

Die 23-Jährige habe sich die rechte Schulter ausgekugelt und musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Sion geflogen werden, wie der Deutsche Skiverband der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. Dort sollte die Schulter unter Narkose eingerenkt werden, bevor Pfister zur weiteren Behandlung und einer MRT-Untersuchung nach München gebracht werden sollte. Pfister hatte zuletzt im schwedischen Are ihre ersten Weltmeisterschaften bestritten. In der Abfahrt belegte sie Rang 23, in der Kombination landete sie einen Platz weiter vorne. Das Weltcup-Abfahrtsrennen in Crans-Montana findet am Samstag statt.