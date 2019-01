Von: Redaktion DER FARANG | 26.01.19

Deutschland verpasst Finale der Handball-WM

HAMBURG (dpa) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat am Freitag in Hamburg das Halbfinale der Weltmeisterschaft mit 25:31 (12:14) gegen Norwegen verloren.



Im Spiel um Platz drei trifft das Team von Bundestrainer Christian Prokop am Sonntag in Herning auf Rekord-Weltmeister Frankreich. Norwegen und Gastgeber Dänemark bestreiten das Finale. Die Dänen hatten zuvor klar mit 38:30 gegen Titelverteidiger Frankreich das Finale erreicht.

Hertha BSC und Schalke 04 trennen sich 2:2

BERLIN (dpa) - Trotz zweimaliger Führung hat der FC Schalke 04 den zweiten Sieg im zweiten Rückrundenspiel verpasst.



Im eisig kalten Olympiastadion kam der Revierclub bei Hertha BSC am Freitagabend zu einem verdienten 2:2 (2:2). In einer hart geführten Partie bei Minustemperaturen ließen Jewgeni Konopljanka (17. Minute) und Nationalspieler Mark Uth (44.) die Gäste jeweils auf den dritten Sieg nacheinander hoffen. Herthas Leihprofi Marko Grujic (39.) nach einem Traumkonter und Kapitän Vedad Ibisevic (45.+4) glichen vor 43 027 Zuschauern jedoch zweimal für die Berliner aus. Schalke bleibt damit sechs Punkte hinter den Herthanern, die durch das Remis den Kontakt zu den internationalen Plätzen halten.

AS Monaco holt Trainer Jardim zurück - Nachfolger von Henry

MONACO (dpa) - Der in der französischen Fußball-Liga auf Platz 19 abgestürzte Club AS Monaco hat einen Tag nach der Suspendierung von Thierry Henry seinen Ex-Trainer Leonardo Jardim zurückgeholt.



Das teilte der Meister von 2017 am Freitag mit. Jardim war erst am 7. Oktober von Henry abgelöst worden, einen Weg aus der Krise fand der Fußball-Weltmeister von 1998 aber nicht. Jardim, der einen Vertrag bis 2021 erhielt, wird am Samstag gegen Dijon aber noch nicht auf der Bank sitzen.

Asienmeisterschaft: Katar und Gastgeber VAE im Halbfinale

ABU DHABI (dpa) - Die Fußball-Nationalmannschaft Katars hat mit einem Sieg gegen Turnierfavorit Südkorea überraschend das Halbfinale der Asienmeisterschaft erreicht.



Der WM-Gastgeber von 2022 gewann am Freitagnachmittag in Abu Dhabi mit 1:0 (0:0) und zog damit zum ersten Mal ins Halbfinale des Asien-Cups ein. Dort trifft Katar am Dienstag (15.00 Uhr) auf Gastgeber Vereinigte Arabische Emirate, der sich mit 1:0 (0:0) gegen Titelverteidiger Australien in Al Ain durchsetzte.

Zehnter Saisonsieg für Johannes Thingnes Bö - Peiffer Neunter

ANTHOLZ (dpa) - Die deutschen Biathleten haben es beim Weltcup in Antholz im Sprint-Wettkampf nur mit Arnd Peiffer in die Top Ten geschafft.



Der Olympiasieger war als Neunter nach zwei Schießfehlern und einem Rückstand von 43,9 Sekunden bester deutscher Skijäger beim zehnten Saison-Sieg von Johannes Thingnes Bö. Der Norweger lag trotz einer Strafrunde 17,5 Sekunden vor seinem fehlerfrei gebliebenen Landsmann Erlend Bjöntegaard. Dritter über die zehn Kilometer wurde der Franzose Antonin Guigonnat vor seinem Landsmann Martin Fourcade.

Rodel-WM in Winterberg: Loch verpasst Titel knapp

WINTERBERG (dpa) - Der zweimalige Einzel-Olympiasieger Felix Loch hat den Titel im Sprint bei der Rodel-Weltmeisterschaft in Winterberg nur knapp verpasst.



Der 29 Jahre alte Berchtesgadener erreichte am Freitag im Wettbewerb der Männer den zweiten Platz hinter dem neuen Weltmeister Jonas Müller (Österreich). Der Weltcup-Erste Johannes Ludwig (Oberhof) wurde Vierter. Loch wartet weiterhin auf seinen ersten Sieg in diesem Weltcup-Winter.

Eiskunstlauf-EM: Schott auf Platz 16 - Russin Samodurowa überrascht

MINSK (dpa) - Die deutschen Eiskunstläuferinnen konnten bei den Europameisterschaften in Minsk nicht überzeugen.



Mit 149,26 Punkten verbesserte sich die deutsche Meisterin Nicole Schott am Freitag in der Kür vom 19. Platz nach dem Kurzprogramm nur noch auf Rang 16. Die Oberstdorferin sicherte sich damit zumindest den Startplatz bei der WM im März in Saitama/Japan. Auch die Mannheimerin Natalie Weinzierl, die als 24. und letzte Läuferin ins Finale kam, konnte lediglich drei Plätze vorrücken und landete mit 134,68 Punkten auf dem 21. Rang. Überraschend holte die erst 16 Jahre alte Sofia Samodurowa aus Russland die EM-Goldmedaille.

Eisbären Berlin verlieren in der DEL zum siebten Mal in Serie

NÜRNBERG (dpa) - Die Eisbären Berlin haben auch das siebte Spiel in Serie in der Deutschen Eishockey Liga verloren.



Der ohne acht verletzte Profis angetretene Hauptstadt-Club unterlag am Freitag bei den Nürnberg Ice Tigers trotz 4:2-Führung mit 4:6 und hat nur noch zwei Zähler Vorsprung auf den ersten Nicht-Playoff-Platz. Spitzenreiter Adler Mannheim unterlag bei den Straubing Tigers nach Penaltyschießen 3:4 (1:2, 0:0, 2:1, 0:1). Meister EHC Red Bull München gewann gegen den neuen Tabellenletzten Iserlohn Roosters mit 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) und rangiert mit 87 Punkten nun sieben Zähler hinter Mannheim auf Platz zwei.

Basketball-Euroleague: FC Bayern siegt nach Aufholjagd

MOSKAU (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern München dürfen nach einer starken Aufholjagd weiter auf das Viertelfinale in der Euroleague hoffen.



Nach einem schwachen Start gewann der deutsche Meister am Freitagabend bei Chimki Moskau mit 71:60 (35:40). Ex-NBA-Star Derrick Williams überragte einmal mehr bei den Münchnern mit 20 Punkten. Die Bayern weisen damit eine ausgeglichene Bilanz von jeweils zehn Siegen und zehn Niederlagen vor.

Djokovic folgt Nadal ins Finale der Australian Open



Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic ist am Sonntag (09.30 Uhr MEZ/Eurosport) Gegner von Rafael Nadal im Endspiel der Australian Open.

Der Serbe gewann am Freitag 6:0, 6:2, 6:2 gegen den französischen Außenseiter Lucas Pouille. Nadal war bereits am Donnerstag mit 6:2, 6:4, 6:0 gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas ins Endspiel gekommen. Während der Spanier zum zweiten Mal nach 2009 das Grand-Slam-Turnier gewinnen kann, wäre Djokovic mit einem siebten Triumph alleiniger Rekordsieger in Melbourne.

DFB-Team spielt 2019 in Mainz, Hamburg, Mönchengladbach und Frankfurt



BERLIN (dpa) - Mainz, Hamburg, Mönchengladbach und Frankfurt sind in diesem Jahr die Heim-Schauplätze für die EM-Qualifikationsspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Das legte das DFB-Präsidium am Freitag fest. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw startet am 20. März in Wolfsburg gegen Serbien mit einem Test ins neue Länderspiel- Jahr. Die Ausscheidung für die paneuropäische EURO 2020, die in zwölf europäischen Städten ausgetragen wird, startet für Deutschland am 24. März in den Niederlanden.

Zweiter Titel bei Rodel-WM: Geisenberger siegt im Sprint vor Taubitz

WINTERBERG (dpa) - Olympiasiegerin Natalie Geisenberger hat bei der Weltmeisterschaft in Winterberg den zweiten Titel für die deutschen Rodler gewonnen.

Die 30 Jahre alte Miesbacherin sicherte sich am Freitag im Sprint der Frauen ihren ersten WM-Sieg in diesem Wettbewerb und unterstrich damit ihre herausragende Rolle in dieser Saison. Den Dreifacherfolg komplettierten Julia Taubitz (Oberwiesenthal) und Dajana Eitberger (Ilmenau) auf den Plätzen zwei und drei. Zuvor hatten sich Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) im Sprint der Doppelsitzer den ersten WM-Titel in Winterberg gesichert. Die Weltcup-Ersten entthronten ihre deutschen Konkurrenten und Titelverteidiger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee).

Ferstl überzeugt in Kitzbühel als Abfahrts-Siebter - Paris siegt

KITZBÜHEL (dpa) - Skirennfahrer Josef Ferstl hat in Kitzbühel das beste Abfahrts-Ergebnis seiner Karriere egalisiert.

Der 30-Jährige wurde am Freitag bei dem Klassiker auf der Streif guter Siebter. Den Sieg bei eisigen Bedingungen mit leichtem Schneefall und teils schlechter Sicht holte sich Dominik Paris aus Südtirol. Er verwies Weltmeister Beat Feuz aus der Schweiz um zwei Zehntelsekunden und Otmar Striedinger aus Österreich (+0,37 Sekunden) auf die weiteren Plätze. Paris holte seinen bereits dritten Sieg bei der wichtigsten Abfahrt der Welt.

Jacqueline Lölling Dritte beim Skeleton-Weltcup in St. Moritz

ST. MORITZ (dpa) - Die Olympia-Zweite Jacqueline Lölling ist beim Skeleton-Weltcup in St. Moritz auf Rang drei gefahren.

Nach zwei Läufen hatte die 23-Jährige von der RSG Hochsauerland am Freitag 0,86 Sekunden Rückstand auf die siegreiche Kanadierin Mirela Rahneva. Platz zwei ging an die Russin Elena Nikitina. Bei den Männern wurde Axel Jungk wurde Fünfter. Nach zwei Läufen musste sich der 27-jährige WM-Zweite vom BSC Oberbärenburg mit 0,78 Sekunden Rückstand dem siegreichen Olympiasieger Yun Sungbin aus Südkorea geschlagen geben.

EM-Debüt für Eistänzer Koch/Nüchtern mit Platz 14

MINSK (dpa) - Die deutschen Meister Shari Koch/Christian Nüchtern (Düsseldorf/Siegen) haben bei ihrem Debüt bei der Eiskunstlauf-EM in Minsk im Rhythmischentanz den 14. Platz erreicht.

Für ihre Darbietung zu Tango- und Swing-Musik bekamen sie am Freitag 63,45 Punkte. Auf Titelkurs liegen Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron aus Frankreich mit 84,79 Punkten. Sie gewannen seit 2015 viermal EM-Gold in Serie.