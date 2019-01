Von: Redaktion DER FARANG | 25.01.19

AS Monaco suspendiert Trainer Thierry Henry

MONACO (dpa) - Nach enttäuschenden Ergebnissen in der französischen Ligue 1 hat der Fußball-Verein AS Monaco seinen Trainer Thierry Henry mit sofortiger Wirkung suspendiert.



Wie der Club am Donnerstagabend mitteilte, steht eine endgültige Entscheidung über die Zukunft des früheren französischen Nationalspielers allerdings noch aus. Am Freitag werde Co-Trainer Franck Passi zunächst das Training übernehmen. Der Verein steht derzeit mit 15 Punkten auf dem vorletzten Platz der französischen Liga. Henry hatte den Posten als Coach von Monaco erst im Oktober 2018 angetreten.

Deutsche Handballer fit für WM-Halbfinale gegen Norwegen

HAMBURG (dpa) - Handball-Bundestrainer Christian Prokop stehen für das WM-Halbfinale am Freitagabend (20.30 Uhr/ARD) gegen Norwegen alle Spieler zur Verfügung.



«Wir werden morgen mit unserem kompletten Kader Zugriff haben und spielen», sagte Prokop am Donnerstag in Hamburg. «Das ist das, was auch nötig ist, wenn man unter den besten vier Mannschaften der Welt ist.» Auch der zuletzt angeschlagene Steffen Weinhold ist fit für die Partie. Prokop warnte davor, die Norweger nur auf ihren Superstar Sander Sagosen zu reduzieren.

HSV verpflichtet Mittelfeldspieler Özcan vom VfB Stuttgart

HAMBURG (dpa) - Der Hamburger SV hat für den Aufstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga Berkay Özcan vom Bundesligisten VfB Stuttgart verpflichtet.



Der 20 Jahre alte türkische Nationalspieler erhielt bei den Hanseaten einen ligaunabhängigen Vertrag bis Ende Juni 2023, wie der HSV am Donnerstagabend mitteilte. Über die Ablösemodalitäten machten beide Vereine keine Angaben. Laut Medienberichten soll der HSV schätzungsweise bis zu drei Millionen Euro für den offensiven Mittelfeldspieler zahlen. In Hamburg trifft das Talent auf seinen ehemaligen Trainer Hannes Wolf. Mit dem heutigen HSV-Coach war Özcan 2017 mit dem VfB in die Bundesliga aufgestiegen.

Ski-Star Vonn verzichtet auf Rennwochenende in Garmisch-Partenkirchen

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (dpa) - US-Skistar Lindsey Vonn wird das Weltcup-Wochenende in Garmisch-Partenkirchen mit einer Abfahrt am Samstag und einem Super-G am Sonntag auslassen.



«Mein Knie ist einfach noch nicht bereit für Rennen», schrieb die 34-Jährige bei Instagram. «Ich arbeite so hart ich kann, um so schnell wie möglich wieder zurückzukommen.» Vonn war nach einer Knieverletzung erst am Wochenende in Cortina in den Weltcup zurückgekehrt, hatte sich dabei aber eine weitere Blessur zugezogen und sogar mit dem sofortigen Karriereende geliebäugelt. Womöglich will sie in Garmisch nichts riskieren, um wenigstens bei der WM im Februar starten zu können.

Starker EM-Auftritt: Platz sechs für Eiskunstlauf-Paar Hase/Seegert

MINSK (dpa) - Die deutschen Paarlauf-Meister Minerva-Fabienne Hase/Nolan Seegert sind bei der Eiskunstlauf-EM in Minsk mit einer starken Kür Sechste geworden.



Das Berliner Duo zeigte am Donnerstag einen fast fehlerfreien Vortrag und bekam insgesamt 180,56 Punkte. Damit sind sie nun die ersten Anwärter auf eine erfolgreiche Nachfolge der Paarlauf-Olympiasieger Aljona Savchenko/Bruno Massot. Diese machen zurzeit eine Pause und haben noch nicht entschieden, ob sie in den Wettkampfsport zurückkehren.

NADO: Zugang zu den Moskauer Doping-Daten «kein Grund zum Feiern»

BONN (dpa) - Für die führenden Nationalen Anti-Doping-Agenturen ist der Zugang zu den Doping-Daten im Moskauer Analyselabor durch WADA-Experten «kein Grund zum Feiern».



Dies sei eine Verpflichtung von Russland gewesen, die eigentlich bis Ende 2018 erfüllt hätte werden müssen. Deshalb sei vielmehr nur ein «weiteres Kapitel der tragischen Saga des staatlich geförderten Dopings in Russland» eröffnet, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung der NADO.

Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier Vierte im Antholz-Sprint

ANTHOLZ (dpa) - Laura Dahlmeier hat ihren 20. Sieg im Biathlon-Weltcup nur um 4,2 Sekunden verpasst.



Vier Tage nach ihrem letzten Platz im Massenstart von Ruhpolding zeigte sich die Doppel-Olympiasiegerin beim Sprint-Wettkampf in Antholz am Donnerstag stark verbessert und beendete das Rennen als Vierte. Den Sieg holte sich die wie Dahlmeier fehlerfrei schießende Tschechin Marketa Davidova aus Tschechien. Zweite wurde die Finnin Kaisa Mäkäräinen (1 Fehler/1,7 Sekunden zurück) vor der Norwegerin Marte Olsbu Roiseland (1/3,5). Beim ersten Weltcup-Erfolg von Davidova war die 25 Jahre alte Dahlmeier die beste der fünf deutschen Skijägerinnen.

Programm für Kitzbühel geändert: Abfahrt schon am Freitag

KITZBÜHEL (dpa) - Das Programm für die Hahnenkammrennen in Kitzbühel ist wegen der Wettervorhersagen massiv verändert worden.



Die legendäre Abfahrt auf der Streif macht am Freitag um 11.30 Uhr den Auftakt, am Samstag folgt der Slalom mit dem ersten Durchgang um 9.30 Uhr und dem zweiten Lauf um 12.30 Uhr. Am Sonntag bildet der Super-G um 13.30 Uhr den Abschluss. Das teilte der Skiweltverband am Donnerstag nach dem zweiten Abfahrtstraining mit. Ursprünglich war das Programm: Super-G am Freitag, die Abfahrt am Samstag und der Slalom am Sonntag. Grund für die Änderung sind die erwarteten Schneefälle in Tirol.

WM-Gold und zwei weitere Medaillen für deutsche Para-Skifahrerinnen

KRANJSKA GORA (dpa) - Die Monoskifahrerin Anna-Lena Forster hat dem deutschen Team bei den alpinen Para-Ski-Weltmeisterschaft den ersten Titel beschert.



Die zweimalige Paralympics-Siegerin sicherte sich am Donnerstag im Slalom im slowenischen Kranjska Gora ihr erstes WM-Gold. Die 23-Jährige verwies nach zwei Läufen die siebenmalige Paralympics-Siegerin Anna Schaffelhuber mit 0,75 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Für beide war es die zweite Medaille im zweiten Rennen. Am Dienstag hatte Schaffelhuber im Riesenslalom Silber vor Forster gewonnen. Zudem sicherte sich Andrea Rothfuss in der stehenden Klasse mit 3,60 Sekunden Rückstand auf die Französin Marie Bochet Slalom-WM-Bronze.

US-Open-Siegerin Osaka folgt Kvitova ins Australian-Open-Endspiel

MELBOURNE (dpa) - US-Open-Siegerin Naomi Osaka aus Japan und die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien bestreiten an diesem Samstag das Finale bei den Australian Open der Tennisprofis.



Nach Kvitova erreichte am Donnerstag auch Osaka ihr erstes Endspiel in Melbourne. Die 21-Jährige bezwang Karolina Pliskova 6:2, 4:6, 6:4 und verhinderte damit ein rein tschechisches Endspiel. Zuvor stoppte die 28-jährige Kvitova mit 7:6 (7:2), 6:0 den überraschenden Siegeszug der Amerikanerin Danielle Collins. Die Siegerin des Endspiels wird am Montag auch die neue Nummer eins in der Weltrangliste.

Nadal erster Herren-Finalist in Australien: Tsitsipas ohne Chance

MELBOURNE (dpa) - Rafael Nadal hat zum fünften Mal in seiner Tennis-Karriere das Endspiel der Australian Open erreicht.



Der 32 Jahre alte Spanier besiegte den zwölf Jahre jüngeren Griechen Stefanos Tsitsipas am Donnerstag 6:2, 6:4, 6:0. Tsitsipas verpasste damit sein erstes Finale bei einem Grand-Slam-Turnier. Nadal greift am Sonntag nach seinem zweiten Triumph in Melbourne nach 2009 und seinem insgesamt 18. Grand-Slam-Titel. Im Finale trifft er entweder auf den serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic oder den Franzosen Lucas Pouille. Beide spielen am Freitag gegeneinander.

Handball-WM stellt Zuschauerrekord auf: 837.000 Zuschauer bisher

KÖLN (dpa) - Bei der Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark ist schon vor den Halbfinal-Spielen am Freitag ein Zuschauerrekord aufgestellt worden.



«Wir haben ein Gesamtergebnis mit Dänemark zusammen, Stand heute, mit 837.000 Besuchern», sagte der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Handballbundes (DHB), Mark Schober, am Donnerstagmorgen in Köln. Das sei berechnet auf Basis der Einzelspiele. Der bisherige Rekord war mit 750.000 Zuschauern bei der Heim-Weltmeisterschaft 2007 aufgestellt worden.

Mehrere Wochen Pause für RB Leipzigs Abwehrspieler Upamecano

LEIPZIG (dpa) - Innenverteidiger Dayot Upamecano wird RB Leipzig mehrere Wochen fehlen.



Der Franzose erlitt eine schwere Knorpelquetschung im Knie, teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Upamecano hatte sich die Verletzung am Mittwoch beim Training zugezogen. Der 20 Jahre alte Abwehrspieler gehört in dieser Saison zu den absoluten Leistungsträgern bei den Leipzigern, hätte wegen einer Gelbsperre am Sonntag beim Spiel des Tabellenvierten auswärts gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf allerdings sowieso gefehlt.

Wolfsburg erneut ohne Guilavogui - Camacho in der Schweiz operiert

WOLFSBURG (dpa) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss auch im zweiten Rückrunden-Spiel gegen Bayer Leverkusen auf seinen Kapitän Josuha Guilavogui verzichten.



Den Mittelfeldspieler aus Frankreich plagt nach wie vor eine Oberschenkel-Zerrung. Trainer Bruno Labbadia bestätigte am Donnerstag zudem, dass der Spanier Ignacio Camacho am Vortag in der Schweiz am Fuß operiert wurde und den Wolfsburgern noch für weitere Wochen fehlen wird. «Unsere Mannschaft kann Ausfälle aber gut verkraften, wenn sie auf dem Platz geschlossen agiert», sagte Labbadia.

Kein guter Start für Kaymer und Kieffer bei Golfturnier in Dubai

DUBAI (dpa) - Die deutschen Golfprofis Martin Kaymer und Maximilian Kieffer haben einen guten Start in die Dubai Desert Classic verspielt.



Der 34-jährige Kaymer kam am Donnerstag auf dem Par-72-Kurs des Emirates Golf Clubs nicht über eine 71er-Runde hinaus und liegt damit nur auf dem geteilten 60. Rang. Der 28 Jahre alte Düsseldorfer Kieffer benötigte sogar drei Schläge mehr als der zweimalige Major-Sieger aus Mettmann und ist derzeit mit 74 Schlägen nur auf Position 101. Die Führung bei der mit 3,25 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung der European Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten übernahm Matthew Fitzpatrick. Der 24-Jährige aus dem englischen Sheffield benötigte zum Auftakt nur 65 Schläge.