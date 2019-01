Von: Redaktion DER FARANG | 22.01.19

Deutsche Handballer nach Sieg gegen Kroatien im WM-Halbfinale

KÖLN (dpa) - Deutschlands Handballer haben bei der Heim-WM vorzeitig das Halbfinale erreicht.



Das Team von Bundestrainer Christian Prokop setzte sich am Montagabend vor 19.250 Zuschauern in Köln gegen Kroatien mit 22:21 (11:11) durch und hat damit einen der beiden ersten Plätze in der Gruppe 1 sicher. Bester Werfer für die DHB-Auswahl, die zum Abschluss der Hauptrunde am Mittwoch auf Spanien trifft, war Fabian Wiede mit sechs Toren.

FC Barcelona bestätigt: Kevin-Prince Boateng kommt auf Leihbasis

BARCELONA (dpa) - Kevin-Prince Boateng wechselt zum spanischen Tabellenführer FC Barcelona.



Die Katalanen nehmen den Mittelfeldspieler vom italienischen Erstligisten US Sassuolo bis Saisonende auf Leihbasis unter Vertrag, teilte Barcelona am Montagabend mit. Die Vereinbarung beinhaltet zudem eine Kaufoption für acht Millionen Euro. Boateng wird am Dienstag bei seinem neuen Verein vorgestellt.

Spielmacher Strobel fällt für Rest der Handball-WM aus

KÖLN (dpa) - Deutschlands Handballer müssen in der entscheidenden Phase der Heim-WM auf Regisseur Martin Strobel verzichten.



Der 32-Jährige vom Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten zog sich am Montagabend in der Hauptrundenpartie gegen Kroatien laut einer ersten Diagnose einen Innenbandriss im linken Knie zu. Zudem besteht beim Europameister von 2016 der Verdacht auf einen Kreuzbandriss. Genauen Aufschluss über die Schwere der Verletzung sollen weitere eingehende Untersuchungen erbringen.

Juventus Turin verlängert lange Serie: 3:0 gegen Schlusslicht Verona

TURIN (dpa) - Nur fünf Tage nach dem achten Gewinn des Supercups hat Juventus Turin seine Super-Serie in der italienischen Serie A weiter ausgebaut.



Gegen Tabellenschlusslicht AC Chievo Verona setzte sich der Rekordmeister mit 3:0 (2:0) durch und blieb damit auch im 20. Liga-Spiel dieser Saison ungeschlagen. Juve verteidigte damit seinen Vorsprung von neun Punkten auf den zweitplatzierten SSC Neapel.

Gastgeber VAE und Japan im Viertelfinale - Hertha-Profi Leckie trifft

ABU DHABI (dpa) - Die Vereinigten Arabischen Emirate haben am Montag als sechstes Team das Viertelfinale der Fußball-Asienmeisterschaft im eigenen Land erreicht.



Die Gastgeber hatten aber gegen Kirgistan Mühe, den Außenseiter in der Verlängerung mit 3:2 (2:2, 1:1) zu bezwingen. Viertelfinal-Gegner Australien musste zuvor gegen Usbekistan sogar ins Elfmeterschießen, in dem Hertha-Profi Mathew Leckie mit seinem Treffer für den 4:2-Endstand sorgte. Die japanische Mannschaft siegte gegen Saudi-Arabien 1:0 (1:0) und trifft nun auf die Überraschungsmannschaft aus Vietnam.

Huddersfield holt Trainer Jan Siewert von Dortmunds Reserve

HUDDERSFIELD (dpa) - Jan Siewert wird Nachfolger von David Wagner als Trainer des englischen Premier-League-Schlusslichts Huddersfield Town.



Der 36-Jährige hatte in den vergangenen eineinhalb Jahren in der Fußball-Regionalliga West die U23-Mannschaft von Bundesligist Borussia Dortmund trainiert. «Ich freue mich sehr, dass wir mit ihm als neuem Cheftrainer zusammenarbeiten können», sagte Huddersfields Vorsitzender Dean Hoyle laut einer Mitteilung des Vereins am Montag.

Doping-Prozess gegen Felix Sturm: Kammer lehnt Eröffnung ab

KÖLN (dpa) - Der Doping-Prozess gegen Profi-Boxer Felix Sturm ist vorerst geplatzt.



Die 8. Große Strafkammer des Kölner Landgerichts habe die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt, sagte ein Gerichtssprecher am Montag. Zuvor hatte der «Kölner Stadt-Anzeiger» darüber berichtet. Der Beschluss sei aber noch nicht rechtskräftig, betonte der Sprecher. Die Staatsanwaltschaft habe fristwahrend eine sofortige Beschwerde eingelegt.

Russischer Ex-Biathlet Schipulin geht in die Politik

MOSKAU (dpa) - Der frühere Biathlet Anton Schipulin (31) plant wie andere russische Ex-Spitzensportler eine Karriere in der Politik.



Für die Kreml-Partei Geeintes Russland werde er im September bei Nachwahlen zum russischen Parlament antreten, kündigte der Staffel-Olympiasieger von 2014 am Montag an. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti in Moskau.