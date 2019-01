Von: Redaktion DER FARANG | 21.01.19

Skispringer David Siegel erlitt einen schweren Sturz am Samstag in Zakopane. Foto: epa/Grzegorz Momot

Saison-Aus für Skispringer David Siegel: Vorderes Kreuzband gerissen

PLANEGG (dpa) - Für Skispringer David Siegel ist die Saison nach einem Kreuzbandriss vorzeitig beendet.

Dies teilte der Deutsche Skiverband nach einer MRT-Untersuchung am Montag mit. Siegel war am Samstag in Zakopane nach einem Sprung auf 142,5 Meter schwer gestürzt und hatte sich dabei «eine komplexe Knieverletzung zugezogen», unter anderem sei dabei das vordere rechte Kreuzband gerissen, wie DSV-Arzt Peter Brucker nach der Untersuchung in München erklärte.

Alexander Zverev im Australian-Open-Achtelfinale ausgeschieden

MELBOURNE (dpa) - Alexander Zverev ist nach einer lange Zeit enttäuschenden Vorstellung als letzter deutscher Tennisprofi bei den Australian Open ausgeschieden.

Der Weltranglisten-Vierte aus Hamburg verlor am Montag im Achtelfinale 1:6, 1:6, 6:7 (5:7) gegen den Kanadier Milos Raonic. Damit verpasste Zverev die Revanche für das verlorene Wimbledon-Achtelfinale gegen Raonic vor anderthalb Jahren.

Kevin-Prince Boateng offenbar vor Wechsel zum FC Barcelona

BARCELONA (dpa) - In der spanischen Primera División bahnt sich ein überraschender Wechsel an.

Mittelfeldspieler Kevin-Prince Boateng steht übereinstimmenden Berichten zufolge offenbar kurz vor einem Wechsel zum spanischen Tabellenführer FC Barcelona. Wie die Sportzeitung «Marca» am Montag berichtete, soll sich der 31 Jahre alte Ex-Bundesligaprofi bereits von seinen Teamkollegen beim italienischen Erstligisten US Sassuolo verabschiedet haben.

Kölner Haie trennen sich von Trainer Draisaitl - Lacroix Nachfolger

KÖLN (dpa) - Die Kölner Haie haben sich mit sofortiger Wirkung in der laufenden Saison der Deutschen Eishockey Liga von Trainer Peter Draisaitl getrennt.

Dies teilte der rheinische Club am Montag einen Tag nach der 2:3-Niederlage beim ERC Ingolstadt mit. Der Posten des Cheftrainers wird bis zum Saisonende von Dan Lacroix übernommen. Der ehemalige NHL-Spieler und aktuelle Nationaltrainer Litauens soll am Dienstag erstmals das Training leiten.

US-Skistar Vonn will über Rücktritt in den nächsten Tagen entscheiden

CORTINA D'AMPEZZO (dpa) - US-Skistar Lindsey Vonn will in den nächsten Tagen über ihren Rücktritt befinden.

Sie brauche einige Tage zur Verarbeitung und um darüber zu entscheiden, wie es weitergehe, sagte eine Sprecherin des amerikanischen Skiteams am Montag. Nach dem frustrierenden Ausscheiden beim Super-G am Sonntag in Cortina d'Ampezzo hatte die mit 82 Weltcup-Siegen erfolgreichste Skifrennfahrerin über ein sofortiges Karriereende gesprochen.

Manager Heldt: Hannover 96 mit Coach Breitenreiter in Dortmund

HANNOVER (dpa) - André Breitenreiter bleibt zumindest bis zum nächsten Bundesligaspiel bei Borussia Dortmund Trainer von Hannover 96.

«Er wird am Samstag in Dortmund auf der Bank sitzen», sagte Sportchef Horst Heldt am Montag auf dem Neujahrsempfang des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten. Am Sonntagabend hatten mehrere Medien über die bevorstehende Trennung berichtet. Clubchef Martin Kind wies dies als «Spekulation» zurück.

Eishockeymeister München holt Jodoin als Nachfolger für Nationalcoach

MÜNCHEN (dpa) - Nach dem Wechsel von Toni Söderholm zur deutschen Eishockey-Nationalmannschaft rüstet der EHC Red Bull München bei seinem Trainerstab nach.

Der Kanadier Clément Jodoin, ehemaliger Coach der Eisbären Berlin, wird beim deutschen Meister neuer Co-Trainer an der Seite von Don Jackson und der bisherigen Assistenten Matt McIlvane und Patrick Dallaire.

Neue Vorwürfe im Shorttrack-Missbrauchsskandal in Südkorea

SEOUL (dpa) - Der Skandal um sexuellen Missbrauch in Südkoreas Shorttrack-Szene zieht weitere Kreise.

Nach Vergewaltigungsvorwürfen von Shim Suk Hee gegen ihren früheren Trainer gibt es neue Beschuldigungen der sexuellen Gewalt an fünf Läuferinnen. Das erklärten eine Interessensgruppe junger Läufer und die parteiunabhängige Abgeordnete Sohn Hye Won am Montag in der Nationalversammlung in Seoul. Auch aktive Trainer seien verwickelt.

Serena Williams bezwingt Halep im Australian-Open-Achtelfinale

MELBOURNE (dpa) - Serena Williams ist mit einem Sieg über die Tennis-Weltranglisten-Erste Simona Halep ins Viertelfinale der Australian Open eingezogen.

Die 37-jährige Amerikanerin bezwang die Vorjahresfinalistin aus Rumänien am Montag in Melbourne 6:1, 4:6, 6:4. Sollte Williams erneut in Melbourne triumphieren, wäre es ihr 24. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier. Damit würde sie den Rekord der Australierin Margaret Court einstellen.

Brady führt New England zurück ins Super-Bowl-Endspiel

KANSAS CITY (dpa) - Quarterback-Superstar Tom Brady und die New England Patriots haben zum dritten Mal in Folge den Super Bowl erreicht - das weltweit beachtete Endspiel der amerikanischen Football-Liga NFL.

Der Vorjahresfinalist konnte sich am Sonntag (Ortszeit) im Halbfinale mit 37:31 (14:0, 31:31) nach Verlängerung auswärts gegen die Kansas City Chiefs durchsetzen.