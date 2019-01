Von: Redaktion DER FARANG | 21.01.19

«Kicker»: Trainer Breitenreiter bei Hannover 96 vor dem Aus

HANNOVER (dpa) - Der stark abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Hannover 96 will sich nach einem Bericht des «Kicker» von seinem Trainer André Breitenreiter trennen.



Dies sei das Ergebnis einer Krisensitzung, die Clubboss Martin Kind am Tag nach der 0:1-Niederlage gegen Werder Bremen zusammen mit Geschäftsführer Björn Bremer und Manager Horst Heldt abgehalten habe, schrieb das Fachmagazin am Sonntagabend auf seiner Internetseite. Demnach soll Breitenreiter noch vor dem nächsten Spiel bei Borussia Dortmund von einer Interimslösung abgelöst werden. Als neue Cheftrainer für die Zeit danach sind der frühere Hannoveraner Mirko Slomka und der ehemalige HSV-Coach Markus Gisdol im Gespräch.

Schalke 04 wechselt Torwart und siegt gegen Wolfsburg 2:1

GELSENKIRCHEN (dpa) - Der FC Schalke 04 ist mit einem Sieg in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga gestartet.



Die Gelsenkirchener gewannen am Sonntag im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg 2:1 (1:1) und rückten in der Tabelle auf Rang zwölf vor. Der ehemalige Wolfsburger Daniel Caligiuri erzielte beide Tore, per Foulelfmeter in der achten und per Schlenzer in der 78. Minute. Den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte Elvis Rexhbecaj (20.) mit seinem ersten Tor bei den Profis erzielt. Schalke war mit einer unerwarteten Personalrochade in die Rückrunde gestartet. Im Tor stand nicht Kapitän Ralf Fährmann, sondern U21-Nationalspieler Alexander Nübel.

Bornemann steht in Nürnberg zum Trainer - Neue Spieler als Option

NÜRNBERG (dpa) - Sportvorstand Andreas Bornemann stellt beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Nürnberg auch nach dem verpatzten Rückrundenstart die Position von Trainer Michael Köllner nicht infrage.



Er denkt eher daran, den Tabellenletzten personell für den Abstiegskampf zu verstärken. Das Vertrauen in Köllner begründe sich in der «inhaltlichen Bewertung der Arbeit» des 49-Jährigen, sagte Bornemann am Sonntagabend im Bayerischen Fernsehen wenige Stunden nach dem 1:3 im Heimspiel gegen Hertha BSC.

Barça mit Pflichtsieg gegen Leganes: 3:1 erst nach Messi-Einwechslung

BARCELONA (dpa) - Der FC Barcelona hat einen Ausrutscher in der Primera Division abwenden können.



Der Spitzenreiter der höchsten spanischen Fußball-Klasse kam am Sonntag nach der Einwechslung von Lionel Messi zu einem 3:1 (1:0)-Erfolg gegen CD Leganes. Messi bereitete das zweite Tor durch Luis Suarez (71. Minute) vor. Sieben Minuten zuvor war der bis dahin geschonte Argentinier aufs Feld gekommen. Den Treffer zum Endstand markierte er in der Nachspielzeit selbst. Martin Braithwaite (57.) hatte die erste Barça-Führung durch Ousmane Dembelé (32.) ausgeglichen. Barcelona stellte damit seinen Vorsprung von fünf Punkten auf Atlético Madrid wieder her. Dahinter folgt Real Madrid mit zehn Zähler Rückstand auf Barça.

Man City bleibt nach 3:0-Sieg in Huddersfield an Liverpool dran

HUDDERSFIELD (dpa) - Der englische Fußballmeister Manchester City hat den Rückstand auf Spitzenreiter FC Liverpool wieder auf vier Punkte verkürzt.



Der Tabellenzweite der Premier League gewann am Sonntag souverän mit 3:0 (1:0) beim abgeschlagenen Letzten Huddersfield Town. Die Tore für das Team des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola erzielten Danilo (18. Minute), Raheem Sterling (54.) und der derzeit formstarke deutsche Nationalspieler Leroy Sané (56.).

Brasilien hilft DHB-Handballern: Überraschungssieg gegen Kroatien

KÖLN (dpa) - Deutschlands Handballer haben bei der Heim-WM unerwartete Hilfe von Brasilien erhalten.



Die Südamerikaner bezwangen am Sonntagabend in Köln den EM-Fünften Kroatien überraschend mit 29:26 (17:13). Damit kann die DHB-Auswahl mit einem Sieg im Duell gegen Kroatien an diesem Montag (20.30 Uhr/ZDF) vorzeitig den Einzug ins Halbfinale perfekt machen. Titelverteidiger Frankreich kam zu seinem zweiten Hauptrundensieg und dem Halbfinale damit ein großes Stück näher. Der sechsmalige Rekord-Weltmeister bezwang Island mit 31:22 (15:11) und setzte sich mit 7:1 Punkten an die Spitze der Gruppe 1 vor Deutschland (5:1) und Kroatien (4:2).

Deutsche Skispringer in Zakopane ohne Podestplatz - Sieg für Kraft

ZAKOPANE (dpa) - Die deutschen Skispringer haben einen Tag nach ihrem Sieg im Teamwettbewerb einen weiteren Podestplatz im polnischen Zakopane verpasst.



Im Einzel wurde Stephan Leyhe am Sonntag mit Sprüngen auf 129 und 133 Meter als bester DSV-Starter Siebter. Die Teamsieger Karl Geiger (24.) und Markus Eisenbichler (26.) enttäuschten genauso wie der letztjährige Gesamtzweite Richard Freitag (25.), der für das Quartett am Samstag nicht berücksichtigt worden war. Der Sieg in dem vom Wind immer wieder beeinflussten Wettkampf ging an den Österreicher Stefan Kraft, der seine starke Leistung vom Vortag bestätigte und nach Sprüngen auf 133 und 132,5 Meter erstmals in diesem Winter gewann.

Olympiasieger Friedrich gewinnt auch Viererbob

INNSBRUCK (dpa) - Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich hat die Siegesserie der deutschen Viererbobpiloten in diesem Winter fortgesetzt.



Der Sachse fuhr am Sonntag im Olympia-Eiskanal in Innsbruck/Igls mit seiner Crew Martin Grothkopp, Alexander Schüller und Thorsten Margis den dritten Weltcupsieg in der Königsklasse ein und gewann somit gleich in beiden Disziplinen. Am Samstag hatte Friedrich schon das fünfte Rennen hintereinander im kleinen Schlitten gewonnen.

ALBA Berlin und Bamberg stehen im Basketball-Pokalfinale

BERLIN (dpa) - ALBA Berlin und Brose Bamberg haben das Finale im deutschen Basketball-Pokal erreicht.



Der neunmalige Cupsieger aus der Hauptstadt deklassierte am Sonntag die Fraport Skyliners in Frankfurt mit 105:70 (57:29). Anschließend bezwangen die Bamberger mit ihrem neuen Trainer Federico Perego die Telekom Baskets Bonn zuhause mit 90:87 (46:50). Das Finale findet am 17. Februar in Bamberg statt, das Los entschied über den Gastgeber. Zuletzt trafen Berlin und Bamberg, damals noch unter dem Namen GHP, vor 13 Jahren im Pokal-Endspiel aufeinander. Damals setzte sich ALBA bei den Franken durch.

Weltcup: Ahlmann siegt wie im Vorjahr in Leipzig

LEIPZIG (dpa) - Christian Ahlmann hat beim Weltcup-Turnier in Leipzig erneut den Großen Preis gewonnen.



Der 44 Jahre alte Springreiter aus Marl gewann am Sonntag wie im Vorjahr die wichtigste Prüfung des Turniers, die zugleich die elfte von 13 Weltcup-Stationen ist. Mit Caribis war Ahlmann im Stechen deutlich schneller als der Belgier Francois Mathy mit Uno und der Italiener Lorenzo de Luca mit Armitages Boy. Er übernahm damit auch die Führung im Weltcup-Ranking. Für den Doppel-Europameister von 2013 war es der insgesamt siebte Sieg im Großen Preis von Leipzig.

Asien-Cup: Vietnam, China und Iran ziehen ins Viertelfinale ein

DUBAI (dpa) - Vietnam, China und Iran haben als erste Teams das Viertelfinale beim Asien-Cup erreicht.



Die Iraner setzten sich am Sonntag in Abu Dhabi im Achtelfinale 2:0 (2:0) gegen den Oman durch. Die Vietnamesen hatten sich überraschend mit 4:2 (1:0, 1:1, 1:1) im Elfmeterschießen gegen Jordanien durchgesetzt. Anschließend zog auch China in die nächste Runde. Die chinesische Mannschaft setzte sich in Al Ain nach 0:1-Pausenrückstand 2:1 gegen Thailand durch.

Deutsche Handballer fit für Top-Spiel gegen Kroatien

KÖLN (dpa) - Handball-Bundestrainer Christian Prokop stehen für das richtungsweisende WM-Duell mit Kroatien an diesem Montag (20.30 Uhr/ZDF) alle Spieler zur Verfügung.



Einige hätten nach dem 24:19-Sieg zum Hauptrunden-Start gegen Island zwar «die typischen Blessuren», sagte Prokop am Sonntag in Köln. «Aber mit allen ist 100 Prozent zu rechnen.» Gegen die Kroaten erwartet der 40-Jährige ein enges Spiel. Der Sieger würde beste Chancen auf ein Halbfinal-Ticket für die WM haben: «Wir haben Vertrauen in unsere Stärke und unser Können. Ich will da nicht in Kroatiens Haut stecken.»

Deutscher Gegner Kroatien holt Göppingens Sliskovic ins WM-Aufgebot

KÖLN (dpa) - Deutschlands nächster Hauptrundengegner Kroatien hat bei der Handball-Weltmeisterschaft seinen ersten Personaltausch vorgenommen.



Trainer Lino Cervar berief am Sonntag Ivan Sliskovic vom Bundesligisten Frisch Auf Göppingen in das WM-Aufgebot des EM- Fünften. Der 27-Jährige ersetzt im linken Rückraum seinen Göppinger Vereinskollegen Kresimir Kozina. Die DHB-Auswahl trifft an diesem Montag (20.30 Uhr/ZDF) auf Kroatien.

Kerber und Federer bei Australian Open ausgeschieden

MELBOURNE (dpa) - Angelique Kerber ist bei den Australian Open der Tennisprofis nach einer enttäuschenden Leistung im Achtelfinale ausgeschieden.



Die Siegerin von 2016 unterlag der Amerikanerin Danielle Collins am Sonntag in Melbourne 0:6, 2:6. Die Partie gegen die Nummer 35 der Welt war nach nur 56 Minuten vorbei. Nach dem Aus der 31 Jahre alten Weltranglisten-Zweiten ist von den einst 13 deutschen Startern nur noch Alexander Zverev dabei. Ausgeschieden ist hingegen Titelverteidiger Roger Federer. Der Sieger der vergangenen beiden Jahre unterlag dem Griechen Stefanos Tsitsipas am Sonntag in Melbourne 7:6 (13:11), 6:7 (3:7), 5:7, 6:7 (5:7).

Erster Weltcup-Sieg für Preuß in Ruhpolding

RUHPOLDING (dpa) - Die Biathletin Franziska Preuß hat in Ruhpolding den Massenstart gewonnen und damit den ersten Weltcup-Sieg ihrer Karriere geholt.



Die 24-Jährige setzte sich am Sonntag über die 12,5 Kilometer im Zielsprint dank eines fehlerfreien Schießens vor der Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold und der Slowakin Paulina Fialková durch. Das gute Abschneiden der deutschen Skijägerinnen vervollständigten Denise Herrmann als Zwölfte und Vanessa Hinz auf Rang 15. Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier beendete das Rennen in der Chiemgau Arena nach insgesamt sechs Strafrunden auf dem 30. und letzten Platz mit einem Rückstand von 3:35,4 Minuten.

Biathlon in Ruhpolding: Peiffer Siebter bei Bö-Sieg

RUHPOLDING (dpa) - Die deutschen Biathleten haben es beim Heim-Weltcup in Ruhpolding im Massenstart nicht auf das Podest geschafft.



Beim 30. Weltcupsieg des Norwegers Johannes Thingnes Bö vor dem Österreicher Julian Eberhard sowie den Franzosen Quentin Fillon Maillet und Martin Fourcade war Olympiasieger Arnd Peiffer am Sonntag als Siebter der beste deutsche Skijäger.

Neureuther sucht weiter nach WM-Form

WENGEN (dpa) - Vier Wochen vor dem WM-Slalom fährt Ski-Star Felix Neureuther seiner Bestform weiter hinterher und hat auch beim Klassiker in Wengen einen Spitzenplatz deutlich verpasst.



Beim überraschenden Sieg von Clément Noël aus Frankreich vor den beiden Österreichern Manuel Feller und Marcel Hirscher kam der deutsche Weltcup-Rekordsieger am Sonntag nur auf Platz 17.

Rebensburg holt Top-10-Ergebnis beim Super-G

CORTINA D'AMPEZZO (dpa) - Viktoria Rebensburg hat beim vorletzten Super-G vor den Weltmeisterschaften den neunten Platz belegt.



Gut zwei Wochen vor der ersten Medaillenentscheidung in Are fehlten Deutschlands bester Skirennfahrerin am Sonntag in Cortina d'Ampezzo zur Spitze 0,74 Sekunden. Den Sieg holte sich Mikaela Shiffrin aus den USA. Zweite wurde Tina Weirather aus Liechtenstein (+0,14 Sekunden), Dritte Tamara Tippler aus Österreich.

US-Skistar Lindsey Vonn im ORF: Sofortiges Karriereende möglich

CORTINA D'AMPEZZO (dpa) - US-Skistar Lindsey Vonn hat in einem Interview des ORF ein mögliches sofortiges Karriereende angekündigt.



«Ich wollte nicht aufhören, aber ich kann nicht weiterfahren. Die Schmerzen in meinem Knie sind zu viel und ich weiß nicht, was ich noch machen soll dagegen», zitierte der TV-Sender aus Österreich die erfolgreichste Frau der Weltcup-Geschichte am Sonntag auf seiner Homepage. Auf die Frage, ob der Super-G in Cortina d'Ampezzo vielleicht ihr letztes Rennen im Weltcup gewesen sein könnte, antwortete Vonn demnach unter Tränen: «Ich glaube schon. Ich muss noch darüber nachdenken, aber es kann sein. Ich muss überlegen.»

Rießle belegt bei Kombinierer-Triple den zweiten Platz

CHAUX-NEUVE (dpa) - Fabian Rießle hat das prestigeträchtige Triple der Nordischen Kombinierer in Chaux-Neuve auf Platz zwei beendet und den deutschen Athleten damit einen Erfolg beschert.



Der 28 Jahre alte Schwarzwälder kämpfte sich am Sonntag nach zwei durchwachsenen Sprüngen beim Lauf über 15 Kilometer von Rang vier noch zwei Positionen nach vorn und wurde damit bester Deutscher. Der Sieg ging an den Österreicher Mario Seidl.

BVB-Sportdirektor Zorc: Reus fehlt maximal zwei Wochen

LEIPZIG (dpa) - Borussia Dortmund geht von keiner langen Verletzungspause für Kapitän Marco Reus aus.



Nach Angaben von Sportdirektor Michael Zorc im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF zog sich der 29 Jahre alte Fußball-Nationalspieler eine leichte Bänderdehnung zu. «Wir hoffen, dass es maximal eine oder vielleicht zwei Wochen dauert», sagte Zorc. Reus war am Freitag im Training umgeknickt und fehlte beim 1:0-Sieg des BVB zum Rückrundenauftakt bei RB Leipzig am Samstagabend.