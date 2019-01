Von: Redaktion DER FARANG | 19.01.19

Bayern siegt in Hoffenheim und verkürzt Rückstand auf Dortmund

Der FC Bayern München hat das erste Bundesliga-Spiel im neuen Jahr mit 3:1 (2:0) bei der TSG 1899 Hoffenheim gewonnen.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister setzte sich am Freitagabend durch einen Doppelpack von Nationalspieler Leon Goretzka (34./45.+1) und einen Treffer von Robert Lewandowski (87.) in Hoffenheim souverän durch. Für die erst nach der Pause stärker aufspielenden Gastgeber erzielte Nico Schulz (59.) vor 30 150 Zuschauern nur den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Durch den Auswärtssieg verkürzte das Team von Trainer Niko Kovac den Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund zumindest für einen Tag auf drei Punkte. Der BVB muss am Samstag bei RB Leipzig antreten.

Handballer Weinhold für erstes WM-Hauptrundenspiel fraglich

KÖLN (dpa) - Rückraumspieler Steffen Weinhold fällt möglicherweise auch für das erste WM-Hauptrundenspiel der deutschen Handballer gegen Island am Samstag (20.30 Uhr/ARD) aus.

«Ich glaube, er braucht noch ein bisschen Zeit. Also ich glaube, morgen ist noch ein bisschen früh», sagte Teammanager Oliver Roggisch am Freitagabend in Köln. «Aber vielleicht zum zweiten Hauptrundenspiel kann man, glaube ich, mit ihm rechnen.» Weinhold hatte bereits das abschließende Vorrundenspiel gegen Serbien (31:23) wegen einer Zerrung verpasst.

Kombinierer Rießle zum Triple-Start Dritter - Trainer zuversichtlich

CHAUX-NEUVE (dpa) - Gelungener Auftakt mit Steigerungspotenzial: Der dritte Platz von Fabian Rießle und erneut starke Laufleistungen lassen die deutschen Nordischen Kombinierer auf ein erfolgreiches Triple hoffen.

Im französischen Chaux-Neuve musste sich der 28 Jahre alte Rießle am Freitag nur dem Sieger Franz-Josef Rehrl aus Österreich und dem Norweger Espen Björnstadt geschlagen geben. «Er hat alles probiert und wollte auf Sieg laufen», sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch der Deutschen Presse-Agentur und erklärte, mit Rießles Rennen zufrieden zu sein. «Er hat viel investiert und fast hätte es geklappt.»

Bronze für Lölling, Silber für Jungk bei Skeleton-EM

INNSBRUCK (dpa) - Jacqueline Lölling und Axel Jungk haben dem deutschen Team bei den Skeleton-Europameisterschaften in Innsbruck-Igls zwei Medaillen beschert.

Die Olympia-Zweite Lölling belegte am Freitag nach zwei Durchgängen den dritten Platz. Die 23-Jährige von der RSG Hochsauerland musste sich der österreichischen Gewinnerin Janine Flock und Elena Nikitina geschlagen geben. Auf die Russin fehlten ihr lediglich zwei Hundertstelsekunden.

Wechsel perfekt: Kainz wechselt von Werder Bremen zum 1. FC Köln

BREMEN/KÖLN (dpa) - Der Wechsel des österreichischen Fußball-Nationalspielers Florian Kainz von Werder Bremen zum Zweitligisten 1. FC Köln ist perfekt.

Der Offensivspieler bestand am Freitag den Medizincheck und unterschrieb bei den Rheinländern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Dies teilten beide Clubs am Freitag mit. Dem Vernehmen nach beträgt die Ablöse für den 26 Jahre alten Mittelfeldspieler rund drei Millionen Euro plus einer möglichen Prämie im Falle eines FC-Aufstiegs.

Kerber am 31. Geburtstag ganz flott ins Australian-Open-Achtelfinale

MELBOURNE (dpa) - Angelique Kerber hat sich ihren 31. Geburtstag nicht verderben lassen und ist souverän in das Achtelfinale der Australian Open eingezogen.

Die Titelträgerin von 2016 besiegte die australische Außenseiterin Kimberly Birrell am Freitag in Melbourne glatt mit 6:1, 6:0. Die Lokalmatadorin war dank einer Wildcard dabei. «Es war nicht so einfach, ich war schon nervös», sagte Kerber im TV-Sender Eurosport. «Ich bin auf jeden Fall stolz auf mich und freue mich aufs Achtelfinale.» Nächste Gegnerin ist an diesem Sonntag die Amerikanerin Danielle Collins, in der ersten Runde Siegerin über Julia Görges.

Deutsche Biathleten in Ruhpolding Staffel-Zweite hinter Norwegen

RUHPOLDING (dpa) - Die deutschen Biathleten sind beim Heim-Weltcup in Ruhpolding mit der Staffel auf Platz zwei gelaufen.

Die Deutschen mussten sich am Freitag in der Premieren-Besetzung Roman Rees, Johannes Kühn, Arnd Peiffer und Benedikt Doll nur Norwegen geschlagen geben. Das Quartett leistete sich insgesamt sechs Nachlader und hatte nach 4 x 7,5 Kilometern 13,5 Sekunden Rückstand auf die überlegenen Skandinavier. Platz drei ging an Frankreich.

Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren im Fall Dürr ein

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Staatsanwaltschaft München hat nach dem Geständnis des österreichischen Langläufers Johannes Dürr über Blutdoping in der ARD ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

«Die unbekannten Personen, die am Zeugen Johannes Dürr Dopingmethoden angewandt haben, können sich strafbar gemacht haben», erklärte Oberstaatsanwältin Anne Leiding am Freitag auf Anfrage.

Ski-Star Lindsey Vonn beim Comeback 15. in der Abfahrt

CORTINA D'AMPEZZO (dpa) - US-Star Lindsey Vonn hat bei ihrem Comeback im alpinen Ski-Weltcup die angestrebte Spitzenplatzierung klar verpasst.

18 Tage vor dem WM-Super-G in Are am 5. Februar raste Vonn am Freitag bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo auf Rang 15. Auf die überraschende Siegerin Ramona Siebenhofer aus Österreich fehlten der 34-Jährigen 1,19 Sekunden. Zweite wurde Ilka Stuhec aus Slowenien vor Stephanie Venier aus Österreich. Kira Weidle wurde Achte, Viktoria Rebensburg belegte Position elf. Auch Michaela Wenig kam als 17. in die Punkte.

Skispringerin Althaus wird in Zao Dritte - Gesamtführung verteidigt

ZAO (dpa) - Die Skispringerin Katharina Althaus hat beim Weltcup in Zao einen weiteren Podestplatz geholt und damit ihre Führung im Gesamtweltcup ausgebaut.

Die 22 Jahre alte Oberstdorferin belegte am Freitag den dritten Rang hinter Daniela Iraschko-Stolz aus Österreich und der Japanerin Sara Takanashi. Im Gesamtklassement ist die Olympia-Zweite Althaus mit 590 Punkten klar an der Spitze.

Golfprofi Kaymer rutscht in Abu Dhabi weiter ab - Kieffer holt auf

ABU DHABI (dpa) - Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer hat vor dem Finaltag der Abu Dhabi Championship endgültig den Anschluss an die Spitzengruppe verloren.

Der 34-Jährige aus Mettmann spielte am Freitag nur eine 74er-Runde und rutschte mit 212 Schlägen auf den geteilten 40. Rang ab.

Skeleton-Vizeweltmeister Jungk holt auch EM-Silber - Dukurs siegt

INNSBRUCK (dpa) - Axel Jungk hat bei den Skeleton- Europameisterschaften in Innsbruck-Igls die Silbermedaille gewonnen.

Der 27 Jahre alte Vizeweltmeister vom BCS Oberbärenburg musste sich nach zwei Durchgängen am Freitag nur dem lettischen Seriengewinner Martins Dukurs geschlagen geben, der seit 2010 jeweils den kontinentalen Titel holte.

Schröder verliert mit Oklahoma gegen Los Angeles nach Verlängerung

OKLAHOMA CITY (dpa) - Dennis Schröder hat das NBA-Duell mit seinem Berliner Nationalteamkollegen Moritz Wagner verloren.

Die Oklahoma City Thunder mussten sich am Donnerstag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA den Los Angeles Lakers mit 128:138 (63:67, 122:122) nach Verlängerung geschlagen geben. Der 25-jährige Braunschweiger erzielte neun Punkte. Lakers-Youngster Kyle Kuzma war mit 32 Punkten der Topscorer. Wagner steuerte fünf Punkte zum Sieg der Kalifornier bei.