Von: Redaktion DER FARANG | 20.01.19

Erster Schritt zum WM-Halbfinale: Deutsche Handballer besiegen Island

KÖLN (dpa) - Die deutschen Handballer haben den ersten Schritt in Richtung Halbfinale der Heim-Weltmeisterschaft gemacht.

Beim Auftakt in die Hauptrunde setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop am Samstagabend in Köln mit 24:19 (14:10) gegen Island durch. Damit übernahm die DHB-Auswahl mit nun 5:1 Punkten dank des besseren Torverhältnisses vorerst die Tabellenführung in der Gruppe 1 vor dem punktgleichen Weltmeister Frankreich. Rückraumspieler Steffen Fäth war vor 19 250 lautstarken Zuschauern in der Kölner Arena mit sechs Treffern erfolgreichster Torschütze der deutschen Mannschaft.

Herbstmeister Dortmund gewinnt in Leipzig 1:0 und hält Vorsprung

LEIPZIG (dpa) - Borussia Dortmund ist mit einem glücklichen Sieg bei RB Leipzig in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga gestartet und hat seinen Sechs-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Bayern München behauptet.

Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre gewann das Top-Spiel bei den Sachsen ohne den kurzfristig verletzten Kapitän Marco Reus am Samstagabend mit 1:0 (1:0) und liegt nach dem 18. Spieltag mit 45 Zählern vor den Bayern (39) weiter vorn. Den Siegtreffer für Herbstmeister BVB erzielte der Belgier Axel Witsel in der 19. Minute. Die Leipziger vergaben zahlreiche hochkarätige Chancen und kassierten ihre erste Heimniederlage in der laufenden Saison.

Leverkusen verliert bei Bosz-Debüt - Funkel-Sieg mit Düsseldorf

BERLIN (dpa) - Bayer Leverkusen hat das erste Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Peter Bosz in der Fußball-Bundesliga verloren.

Die Werkself kassierte zum Rückrunden-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach ein 0:1-Heimniederlage. Der VfB Stuttgart und Hannover 96 mussten im Abstiegskampf Heimniederlagen hinnehmen. Der Tabellen-16. aus Schwaben verlor mit 2:3 gegen Mainz 05. Der Vorletzte aus Niedersachsen unterlag Werder Bremen mit 0:1. Fortuna Düsseldorf gewann nach dem Wirbel um Trainer Friedhelm Funkel mit 2:1 beim FC Augsburg. Eintracht Frankfurt mit 3:1 gegen den SC Freiburg.

Olympiasieger Friedrich gewinnt auch fünftes Zweierbob-Rennen

INNSBRUCK (dpa) - Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich hat in Innsbruck/Igls seinen fünften Zweierbob-Weltcupsieg in diesem Winter eingefahren.

Mit Stammanschieber Thorsten Margis setzte sich der Pilot vom BSC Oberbärenburg am Samstag nach zwei Läufen mit 15 Hundertstelsekunden Vorsprung gegen Johannes Lochner durch. Der für Stuttgart fahrende Berchtesgadener hatte Probleme beim Einstieg im Finallauf und lag fast mit dem Oberkörper auf der Vorderhaube. Er rettete sich akrobatisch in den Schlitten und fuhr mit Florian Bauer noch ein starkes Rennen. Dritter wurde der Lette Oskars Kibermanis.

Sturz von Siegel überschattet Sieg der DSV-Skispringer in Polen

ZAKOPANE (dpa) - Ein schwerer Sturz von David Siegel hat den Sieg der deutschen Skispringer beim Team-Wettkampf im polnischen Zakopane überschattet.

Der 22-Jährige aus dem baden-württembergischen Baiersbronn konnte sich nach seinem weiten Sprung im zweiten Durchgang am Samstag auf 142,5 Meter nicht auf den Beinen halten und musste mit einer Trage aus dem Auslauf gebracht werden. Siegel wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Ende lagen Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Siegel und Stephan Leyhe umgerechnet 5,5 Zentimeter vor den zweitplatzierten Österreichern. Rang drei ging an die Gastgeber.

Rießle bei Kombinations-Triple erneut Dritter - Rehrl siegt

CHAUX-NEUVE (dpa) - Fabian Rießle hat die Ambitionen der deutschen Nordischen Kombinierer auf einen Podestplatz beim Triple mit Platz drei am zweiten Wettkampftag untermauert.

Nach einem guten Sprung und einem noch besseren Langlauf-Rennen musste sich der 28-Jährige am Samstag im französischen Chaux-Neuve nur dem Österreicher Franz-Josef Rehrl, der auch schon am Vortag gewonnen hatte, und dem Japaner Akito Watabe geschlagen geben. Rießle war nach dem Springen als Vierter; am Ende spurtete er mit drei Konkurrenten um Rang zwei und kam 24,8 Sekunden hinter Rehrl ins Ziel.

Ex-Profi Marcell Jansen gewinnt Präsidentenwahl beim HSV

HAMBURG (dpa) - Marcell Jansen ist neuer Präsident des Hamburger SV e.V. mit seinen 35 Sportabteilungen.

Der 33-Jährige setzte sich am Samstag bei der Wahlversammlung der Vereinsmitglieder in Hamburg- Wilhelmsburg mit 799 Stimmen vor dem früheren Finanzchef des Vereins Ralph Hartmann (489) durch. Der 75 Jahre alte Ex-Präsident Jürgen Hunke hatte seine Kandidatur zurückgezogen. Von den 87.000 HSV- Mitgliedern waren 1322 Wahlberechtigte anwesend. Davon waren 1288 Stimmen gültig. Jansen besetzt damit den seit acht Monaten vakanten Chefposten im Großverein HSV.

Liverpool schlägt Crystal Palace 4:3 - Man United gewinnt weiter

LIVERPOOL (dpa) - Der FC Liverpool hat in einem Sieben-Tore-Krimi seine Tabellenführung in der englischen Premier League gefestigt.

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp siegte am Samstag nach Rückstand und in Unterzahl mit 4:3 (0:1) gegen Crystal Palace. Damit erhöhten die Reds ihren Vorsprung auf den Zweiten Manchester City zumindest vorläufig auf sieben Punkte. Der FC Arsenal setzte sich mit 2:0 (2:0) gegen den Lokalrivalen und Tabellennachbarn FC Chelsea durch. Durch den Sieg verteidigten die Gunners in der Premier-League-Tabelle den fünften Platz vor dem punktgleichen Verfolger Manchester United.

Seltenes Stechen: Kutscher siegt im Championat in Leipzig vor Ahlmann

LEIPZIG (dpa) - Nach einem ungewöhnlichen Zwei-Mann-Stechen hat sich Marco Kutscher den Sieg im zweitwichtigsten Springen des Weltcup-Turniers in Leipzig gesichert.

Trotz eines Abwurfes gewann der Springreiter aus Bad Essen am Samstag im Championat mit Charco und erhielt als Prämie ein Auto im Wert von rund 38.000 Euro. Der 43 Jahre alte Profi siegte, weil Christian Ahlmann patzte. Der 44- Jährige aus Marl sammelte nach einer Verweigerung mit Take A Chance On Me insgesamt 17 Strafpunkte. Nur zwei Reiter in der entscheidenden Runde sind im Pferdesport sehr selten.