Von: Redaktion DER FARANG | 01.11.18

Pokal-Siege für Leverkusen und Leipzig - Freiburg scheitert

BERLIN (dpa) - Die Bundesliga-Clubs aus Leverkusen, Leipzig, Dortmund, Bremen, Schalke und Nürnberg haben am Mittwoch mehr oder weniger souverän das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht.



Bayer Leverkusen setzte sich mit 5:0 bei Borussia Mönchengladbach durch, RB Leipzig gewann gegen 1899 Hoffenheim und seinen künftigen Trainer Julian Nagelsmann mit 2:0. Der FC Schalke 04 und der 1. FC Nürnberg siegten erst im Elfmeterschießen beim 1. FC Köln und bei Hansa Rostock. Borussia Dortmund gewann sein Heimspiel gegen Union Berlin mit 3:2 durch einen Elfmeter-Treffer von Kapitän Marco Reus kurz vor Ende der Verlängerung. Die Bremer zogen durch ein 5:1 gegen den Regionalligisten Weiche Flensburg ungefährdet in die nächste Runde am 5./6. Februar ein.

Bereits am Dienstag waren Rekordpokalsieger FC Bayern München, Fortuna Düsseldorf, der VfL Wolfsburg, der FC Augsburg und Hertha BSC weitergekommen. Aus der zweiten Liga stehen der Hamburger SV, der MSV Duisburg, der FC Heidenheim, der SC Paderborn und Holstein Kiel in der Runde der letzten 16, die am Sonntag ausgelost wird. Die Kieler schafften am Mittwoch die einzige Überraschung und schalteten den SC Freiburg aus.

Real Madrid gewinnt im Pokal souverän bei Drittligist Melilla

MADRID (dpa) - Champions-League-Sieger Real Madrid hat sich im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Julen Lopetegui klar mit 4:0 (2:0) im Pokalwettbewerb beim Drittligisten UD Melilla durchgesetzt.



Im Hinspiel der Runde der letzten 32 Clubs erzielten am Mittwoch Karim Benzema (28. Minute), Marco Asensio (45.+1), Alvaro Odriozola (79.) und Cristo Gonzales (90. +2) die Treffer in der spanischen Nordafrika-Exklave. Interimstrainer Santiago Hernán Solari verzichtete unter anderen auf die Stammspieler Toni Kroos, Luka Modric, Gareth Bale und Isco. Das Rückspiel gegen Melilla findet am 5. Dezember in Madrid statt.

Angeschlagener Nowitzki: Mögliche Rückkehr erst in Wochen

DALLAS (dpa) - Der angeschlagene Basketball-Superstar Dirk Nowitzki rechnet weiter nicht mit einem baldigen Comeback in der NBA.



«Es geht derzeit immer noch um Wochen», sagte der 40 Jahre alte Profi der Dallas Mavericks am Mittwoch in Los Angeles. «Ich habe nicht mal angefangen auf dem Feld zu laufen, ich habe nicht mal angefangen, schnell auf dem Laufband zu laufen. Ich bin nur langsam gejoggt und schaue wie der Fuß reagiert. Leider sprechen wir weiter von Wochen statt von Tagen.» Bislang konnte Nowitzki nach einer Knöchel-Operation im April noch kein Spiel absolvieren.

Dalalojan holt Mehrkampf-Gold - Deutsche Turner auf hinteren Rängen

DOHA (dpa) - Der Russe Artur Dalalojan hat am Mittwoch bei den Turn-Weltmeisterschaften in Doha den Titel im Mehrkampf gewonnen.



Er setzte sich mit 87,598 Punkten vor dem punktgleichen Titelverteidiger Xiao Ruoteng aus China aufgrund der besseren Haltungsnoten und dem Russen Nikita Nagorni (86,331) durch. Es war das erste Allround-Gold für die Russen nach 17 Jahren. Die beiden Unterhachinger Marcel Nguyen und Lukas Dauser leisteten sich einige Fehler und mussten mit den Rängen 20 (79,132 Punkte) und 24 (76,730) zufrieden sein. Dauser war nach langer Zwangspause wegen eines Kreuzbandrisses erstmals wieder dabei, Nguyen hatte in der Vorbereitung mit einer angebrochenen Rippe zu kämpfen.

Frauen-Fußbal: Bayern und Wolfsburg im Champions-League-Viertelfinale

MÜNCHEN (dpa) - Die Fußballerinnen des FC Bayern und des VfL Wolfsburg sind ungefährdet ins Viertelfinale der Champions League eingezogen.



Nach einem 2:0 im Achtelfinal-Hinspiel gewannen die Münchnerinnen auch das Rückspiel am Mittwoch vor heimischer Kulisse gegen den FC Zürich mit 3:0 (1:0). Nach dem 4:0-Hinspielerfolg vor zwei Wochen gewann der deutsche Meister am Mittwoch auch das Achtelfinal-Rückspiel bei Atletico Madrid mit 6:0 (1:0) und steht in der Runde der letzten Acht. Die Paarungen der Viertelfinalspiele (20./21. und 27./28. März 2019) werden am 9. November im schweizerischen Nyon ausgelost. Das Endspiel steigt am 18. Mai in Budapest.

FC Bayern wegen Knöchelverletzung mehrere Wochen ohne Thiago

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern muss mehrere Wochen auf Mittelfeldspieler Thiago verzichten.



Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, hat sich der 27-Jährige beim 2:1 im DFB-Pokal gegen den SV Rödinghausen das vordere Außenband sowie die Gelenkkapsel im rechten Sprunggelenk gerissen. Dies ergab eine Untersuchung nach der Rückkehr aus Osnabrück. Der spanische Nationalspieler musste am Dienstagabend in der 75. Minute ausgewechselt werden. Mit seinem Ausfall verschärft sich die personelle Lage beim FC Bayern, der im Pokal neben zwei Langzeitverletzten noch auf ein Quintett verzichten musste.

Alexander Zverev beim Tennis-Turnier in Paris im Achtelfinale

PARIS (dpa) - Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier in Paris das Achtelfinale erreicht. Nach einem Freilos in der ersten Runde setzte sich der 21-Jährige am Mittwoch in der französischen Hauptstadt gegen den Amerikaner Frances Tiafoe mit 6:4, 6:4 durch.



Der gebürtige Hamburger verwandelte bei der mit 5,4 Millionen Euro dotierten Hartplatz-Veranstaltung nach 1:44 Stunden seinen zweiten Matchball. Zverev hatte nur Mitte des zweiten Satzes ein paar Schwierigkeiten, als er plötzlich mit einem Break hinten lag. Doch die deutsche Nummer eins behielt die Ruhe und sicherte sich am Ende ungefährdet das Weiterkommen.

FIFA-Chef Infantino: Hoffnung auf WM 2022 in Katar mit 48 Teams

KUALA LUMPUR (dpa) - FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sein Werben für eine Ausweitung des Teilnehmerfelds bereits bei der Fußball-WM 2022 fortgesetzt.



«Wird es schon 2022 passieren? Wir schauen es uns an. Wenn es möglich ist, warum nicht?», sagte der Chef des Weltverbands am Dienstag beim Kongress der Asiatischen Fußball-Konföderation AFC in Kuala Lumpur. Die Aufstockung von 32 auf 48 Teams ist bislang erst für das Weltturnier 2026 in USA, Kanada und Mexiko vereinbart.

Ausschreitungen vor Pokalspiel Hansa Rostock gegen 1. FC Nürnberg

ROSTOCK (dpa) - Vor dem DFB-Pokalspiel des FC Hansa Rostock gegen den 1. FC Nürnberg ist es am Mittwoch in Rostock zu Ausschreitungen gekommen.



Dabei wurde ein Warnschuss abgegeben, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten konnten die aufgebrachten Fußball-Fans beider Mannschaften trennen. Verletzt wurde niemand. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Essener Kreisligaspieler nach Nasenbiss für sieben Jahre gesperrt

ESSEN (dpa) - Nach einer Beißattacke in der Essener Fußball-Kreisliga hat das Kreissportgericht ein hartes Urteil gegen den Täter gefällt: Der 40 Jahre alte Spieler vom SV Preußen Eiberg 11/31 wurde am Dienstagabend bundesweit für sieben Jahre gesperrt.



Zwei Jahre davon sind zur Bewährung ausgesetzt, wenn der Verurteilte 500 Euro an einen gemeinnützigen Verein spendet. Zudem muss er die Prozesskosten von maximal 100 Euro tragen. Das bestätigte Henrik Lerch, Pressesprecher des Fußballverbandes Niederrhein, am Mittwoch auf dpa-Anfrage. In der Kreisligapartie von Preußen Eiberg am 21. Oktober gegen die Essener SG 99/06 II hatte der 40-Jährige seinem Gegenspieler ein Stück der Nase abgebissen.

Kompromissvorschlag für Calgarys Olympia-Bewerbung 2026

CALGARY (dpa) - Ein Kompromissvorschlag soll das drohende Aus der Olympia-Bewerbung von Calgary für die Winterspiele 2026 vorerst verhindern.



Vor der möglicherweise schon entscheidenden Abstimmung im Stadtrat an diesem Mittwoch haben sich die kanadische Regierung und die Regierung der Provinz Alberta auf einen Vorschlag für Einschnitte bei den Kosten verständigt. Das teilte das örtliche Bewerbungskomitee in der Nacht zum Mittwoch mit.

River Plate im Finale des Libertadores Cups - Titelverteidiger raus

PORTO ALEGRE (dpa) - Der argentinische Fußball-Traditionsclub River Plate ist als erstes Team in die Endspiele um den Libertadores Cup - dem südamerikanischen Gegenstück zur europäischen Champions League - eingezogen.



Das Team aus Buenos Aires siegte am Dienstag (Ortszeit) im Halbfinal-Rückspiel mit 2:1 (0:1) bei Cup-Verteidiger Gremio Porto Alegre. Damit drehte River Plate aufgrund der Auswärtstorregel die 0:1-Heimniederlage aus dem Hinspiel noch um.