Written by: Redaktion DER FARANG | 27/08/2018

Vettel gewinnt Formel-1-Klassiker in Spa-Francorchamps vor Hamilton

SPA-FRANCORCHAMPS (dpa) - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat den Großen Preis von Belgien gewonnen.



Der Ferrari-Pilot setzte sich am Sonntag in Spa-Francorchamps vor dem WM-Ersten Lewis Hamilton im Mercedes und dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull durch. Mit seinem fünften Saisonsieg im 13. von 21 Rennen verkürzte der Heppenheimer seinen Rückstand in der Gesamtwertung auf Titelverteidiger Hamilton auf 17 Punkte. Bereits am kommenden Sonntag hat Vettel im Ferrari-Heimrennen in Monza die nächste Chance, näher an den Briten heranzukommen.

BVB feiert gegen RB Leipzig erfolgreichen Liga-Auftakt unter Favre

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund ist unter Neu-Trainer Lucien Favre erfolgreich in die Saison der Fußball-Bundesliga gestartet.



Die Westfalen besiegten am Sonntag RB Leipzig zu Hause mit 4:1 (3:1) und feierten im zweiten Pflichtspiel unter Favre den zweiten Sieg. Jean- Kevin Augustin brachte die Sachsen schon nach 31 Sekunden in Führung - es war das früheste Tor in der Bundesliga-Geschichte von RB Leipzig. Mahmoud Dahoud (21. Minute), Marcel Sabitzer mit einem Eigentor (40.) und Neuzugang Axel Witsel (43.) drehten die Partie noch vor der Pause. Kapitän Marco Reus erhöhte kurz vor Schluss noch auf 4:1.

Mainz feiert Auftaktsieg - Ujah trifft zum 1:0 gegen VfB Stuttgart

MAINZ (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat nach drei Niederlagen zum Saison-Auftakt erstmals wieder einen Sieg gefeiert.



Die Rheinhessen gewannen am Sonntag ihr Heimspiel gegen den VfB Stuttgart mit 1:0 (0:0). Vor 28 705 Zuschauern in der Opel Arena erzielte Anthony Ujah in der 76. Minute den entscheidenden Treffer. Mainz-Trainer Sandro Schwarz schickte die mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren und 34 Tagen jüngste Bundesliga- Startelf auf den Rasen.

«Sport Bild»: Schalke gewinnt Rennen um Nationalspieler Rudy

GELSENKIRCHEN (dpa) - Der FC Schalke hat sich einem Medienbericht zufolge im Transferpoker um Fußball-Nationalspieler Sebastian Rudy durchgesetzt.



Nach Informationen der «Sport Bild» wird der Mittelfeldspieler vom FC Bayern München in Zukunft das königsblaue Trikot tragen. Als Ablösesumme soll der Revierclub für den 28-jährigen demnach rund 16 Millionen Euro bezahlen. Eine Bestätigung der Vereine stand am Sonntag zunächst noch aus. Dem Vernehmen nach hatte sich auch der Bundesliga-Konkurrent aus Leipzig lange um eine Verpflichtung Rudys bemüht, zuletzt aber davon Abstand genommen.

FC Bayern im DFB-Pokal gegen Regionalligisten Rödinghausen

DORTMUND (dpa) - Fußball-Regionalligist SV Rödinghausen hat in der zweiten Runde des DFB-Pokals das große Los gezogen.



Der Viertligist aus Ostwestfalen empfängt Ende Oktober Rekordpokalsieger Bayern München. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Vize-Meister FC Schalke 04 muss zum brisanten Duell beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln antreten. Hannover 96 trifft im Niedersachsen-Derby auf den VfL Wolfsburg. Borussia Mönchengladbach spielt wie schon zum Bundesliga-Auftakt gegen Bayer Leverkusen. Die Partien der zweiten Hauptrunde werden am 30./31. Oktober ausgetragen.

Slowene Mohoric gewinnt wiederbelebte Deutschland-Tour

STUTTGART (dpa) - Der Slowenische Radprofi Matej Mohoric hat die wiederbelebte Deutschland-Tour gewonnen.



Die vierte und letzte Etappe zum Abschluss sicherte sich am Sonntag in Stuttgart nach 207 Kilometern Nils Politt aus. Der Kölner, der durch den zweiten deutschen Tagessieg bei der Deutschland-Tour seinem von Misserfolgen gebeutelten Team Katusha-Alpecin etwas Glanz verlieh, fuhr in der Endabrechnung nach vier Etappen noch auf den zweiten Platz. Mohoric war sechs Sekunden schneller.

Valverde gewinnt zweite Vuelta-Etappe - Kwiatkowski in Rot

CAMINITO DEL REY (dpa) - Der Routinier Alejandro Valverde aus Spanien hat am Sonntag nach 163,5 Kilometern am Caminito del Rey die zweite Etappe der 73. Vuelta gewonnen.



Der Pole Michal Kwiatkowski aus dem britischen Sky-Team hat das Rote Trikot des Spitzenreiters vom Australier Rohan Dennis übernommen. Emanuel Buchmann vom Bora-hansgrohe-Team wurde Tagessiebter.

Springreiter Ahlmann Sieger beim Großen Preis von Münster

MÜNSTER (dpa) - Springreiter Christian Ahlmann hat den Großen Preis beim Turnier der Sieger in Münster gewonnen.



Der 43-Jährige aus Marl blieb am Sonntag auf dem neun Jahre alten Hengst Clintrexo in zwei Umläufen fehlerfrei und war im zweiten Durchgang auch der Schnellste. Ahlmann kassierte für seinen Erfolg 30.000 Euro. Zweiter wurde Marcus Ehning aus Borken auf Funky Fred vor Philipp Weishaupt aus Riesenbeck auf Asathir. Auch diese beiden Paare blieben ohne Strafpunkte, waren aber eine halbe Sekunde langsamer als der Sieger.

Australier Starc gewinnt letztes Hochsprung-Meeting in Eberstadt

EBERSTADT (dpa) - Die deutschen Hochspringer haben bei der letzten Ausgabe des legendären Hochsprung-Meetings in Eberstadt einen Sieg zum Abschied verpasst.



Bester deutscher Springer war am Sonntag Eike Onnen (Hannover) als Fünfter mit 2,27 Metern. Den Sieg bei der 40. Auflage der Veranstaltung nahe Heilbronn holte sich Brandon Starc aus Australien mit 2,36 Metern. Europameister Mateusz Przybylko (Leverkusen) musste sich mit 2,24 Meter und Platz zehn begnügen, nachdem er bei seinem letzten Versuch mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen geblieben war.

Motorrad-WM-Lauf in Silverstone wegen Dauerregens abgesagt

SILVERSTONE (dpa) - Der Große Preis von Großbritannien in der Motorrad-Weltmeisterschaft ist am Sonntagnachmittag abgesagt worden.



Anhaltend starke Regenfälle in Silverstone hatten den Kurs über Tage hinweg so unter Wasser gesetzt, dass die Sicherheit der Fahrer nicht mehr gewährleistet war. Auf der Piste standen zentimeterhohe Pfützen. Eine Verschiebung auf den Montag wird es nach Angaben der Veranstalter nicht geben. Bei den äußerst schwierigen Wetterbedingungen war am Samstag der Spanier Tito Rabat im freien Training der MotoGP-Klasse schwer gestürzt.

Para-EM in Berlin: Streng und Floors holen dritten EM-Titel

BERLIN (dpa) - Die deutschen Leichtathleten haben zum Abschluss der Para-Europameisterschaften in Berlin sechs Medaillen geholt.



Felix Streng und Johannes Floors sicherten sich am Sonntag ihre jeweils dritte Goldmedaille. Der Leverkusener Streng, dem der rechte Unterschenkel fehlt, setzte sich über 100 Meter in 11,23 Sekunden vor seinem Vereinskollegen Floors (11,44 Sekunden) durch. Der doppelseitig unterschenkel-amputierte Floors lief über 400 Meter in 47,93 Sekunden überlegen zu seinem dritten Titel. Insgesamt holte das Team des Deutschen Behindertensportverbandes 42 Medaillen: 14 Mal Gold, 19 Mal Silber und neunmal Bronze.