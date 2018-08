Written by: Redaktion DER FARANG | 26/08/2018

Wolfsburgs Jerome Roussillon (2-r.) in Aktion mit Schalkes Weston McKennie (r.). Foto: epa/Focke Strangmann

Schalke startet mit Niederlage - Siege für Hertha und Frankfurt

BERLIN (dpa) - Vize-Meister FC Schalke 04 hat zum Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga eine Auswärtsniederlage kassiert.



Der Revierclub unterlag am Samstag beim VfL Wolfsburg durch ein spätes Gegentor mit 1:2. Ebenfalls knappe Niederlagen gab es für die Aufsteiger Fortuna Düsseldorf und 1. FC Nürnberg. Düsseldorf verlor trotz Führung 1:2 gegen den FC Augsburg, Nürnberg musste sich bei Hertha BSC mit 0:1 geschlagen geben. Eintracht Frankfurt feierte eine Woche nach dem peinlichen Erstrunden-Aus im DFB-Pokal einen 2:0-Auftaktsieg beim SC Freiburg. Werder Bremen und Hannover 96 trennten sich im Nord-Derby 1:1.

Mönchengladbach gewinnt Spitzenspiel gegen Leverkusen 2:0

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Borussia Mönchengladbach hat mit einem Sieg im Rhein-Derby gegen Bayer Leverkusen einen erfolgreichen Saisonstart gefeiert.



Die Gladbacher setzten sich am Samstagabend im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw mit 2:0 (0:0) durch. Vor 53 087 Zuschauern erzielten Jonas Hofmann, der in der 55. Minute einen Foulelfmeter verwandelte, und Fabian Johnson (58.) die Tore für Mönchengladbach. Vor der Pause war Thorgan Hazard (38.) mit einem Handelfmeter an Bayer-Torhüter Ramazan Özcan gescheitert. Neben Torwart-Neuzugang Lukas Hradecky fehlten den Leverkusenern auch die Zwillinge Lars und Sven Bender.

Liverpool-Torwart Loris Karius auf Leihbasis zu Besiktas Istanbul

LIVERPOOL (dpa) - Der deutsche Torwart Loris Karius wechselt auf Leihbasis vom FC Liverpool zu Besiktas Istanbul.



Das gaben die Reds am Samstag nach dem 1:0 gegen Brighton & Hove Albion auf ihrer Website bekannt. Karius wird für die laufende und die nächste Spielzeit an den türkischen Erstligisten verliehen. Der frühere Mainzer war im Sommer 2016 nach Liverpool gewechselt. In der Rückrunde der vergangenen Saison hatte Trainer Jürgen Klopp Karius zur Nummer eins befördert. Mit der Verpflichtung des brasilianischen Nationalkeepers Alisson Becker für rund 75 Millionen Euro verlor Karius im Sommer seinen Stammplatz.

Handball-Meister Flensburg-Handewitt gewinnt Saisonstart in Minden

MINDEN (dpa) - Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt ist mit einem Sieg in die 53. Bundesliga-Saison gestartet.



Die Schleswig-Holsteiner gewannen am Samstagabend bei GWD Minden mit 31:28 (18:15). Der Titelverteidiger schob sich damit vorerst auf den zweiten Tabellenplatz.

Dritter Saisonsieg für Mick Schumacher in der Formel 3

MISANO (dpa) - Mick Schumacher ist nach seinem dritten Saisonerfolg in der Formel 3 weiter auf dem Weg nach vorn.



Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher gewann am Samstag die Formel-3-Premiere im italienischen Misano. Von der Pole Position feierte der 19-Jährige im Dallara-Mercedes einen souveränen Start-Ziel-Sieg. Zuvor hatte Schumacher bereits Rennen im belgischen Spa-Francorchamps und in Silverstone in England für sich entschieden.

Volleyballerinnen verlieren auch zweiten WM-Test gegen Niederlande

BREMEN (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben auch ihr zweites WM-Testspiel gegen die Niederlande verloren.



Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski musste sich am Samstag in Bremen dem Olympia-Vierten klar mit 0:3 geschlagen geben. Damit verpasste die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes die Revanche für die Tiebreak-Niederlage gegen den EM-Zweiten zwei Tage zuvor in Münster.

Rohan Dennis gewinnt Auftakt der Spanien-Rundfahrt

MALAGA (dpa) - Der australische Radprofi Rohan Dennis hat den Prolog der 73. Spanien-Rundfahrt gewonnen.



Der BMC-Fahrer setzte sich am Samstag im Einzelzeitfahren auf dem acht Kilometer langen Kurs rund um Malaga gegen den polnischen Ex-Weltmeister Michal Kwiatkowski und Zeitfahr-Europameister Victor Campenaerts aus Belgien durch. Dennis hatte sich bereits im Vorjahr zum Auftakt das Trikot des Gesamtführenden gesichert. Der Freiburger Simon Geschke landete mit 21 Sekunden Rückstand als bester von nur sechs deutschen Fahrern auf Rang acht.