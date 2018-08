Written by: Redaktion DER FARANG | 24/08/2018

RB Leipzig nach 0:0 bei Luhansk mit guter Chance aufs Weiterkommen

SAPORISCHSCHJA (dpa) - RB Leipzig hat die Gruppenphase in der Europa League fest im Visier.

Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick kam trotz numerischer Überzahl am Donnerstagabend im Playoff-Hinspiel bei FK Sorja Luhansk nur zu einem torlosen Remis, hat aber weiterhin beste Chancen aufs Weiterkommen. Das Rückspiel wird am kommenden Donnerstag in der Red Bull-Arena ausgetragen. Vor 5127 Zuschauern in der Slawutytsch-Arena von Saporischschja spielte RB ab der 16. Minute in Überzahl, da Bogdan Lednew wegen Nachtretens gegen Marcelo Saracchi die Rote Karte sah.

Marcel Kittel steigt bei Deutschland Tour vom Rad

BONN (dpa) - Radprofi Marcel Kittel wird am Freitag nicht mehr zur zweiten Etappe der Deutschland Tour antreten.

«Er hat sich heute im Rennen schon schlecht gefühlt. Nach Ankunft im Hotel hat sich sein Zustand nicht verbessert. Marcel und die Teamleitung haben dann gemeinsam entschieden, aus dem Rennen auszusteigen», teilte Teamsprecher Falk Nier am Donnerstagabend mit. «Es ist frustrierend und unheimlich enttäuschend, die Deutschland Tour auf diesem Weg verlassen zu müssen», sagte Kittel.

Deutsche Volleyballerinnen unterliegen Niederlanden im Tiebreak-Krimi

MÜNSTER (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben ihr erstes von zwei WM-Testspielen gegen die Niederlande knapp verloren.

Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag in der durchweg spannenden Partie gegen den Europameisterschafts-Zweiten und Olympia-Vierten am Donnerstag in der ausverkauften Sporthalle Berg Fidel von Münster erst im Tiebreak mit 2:3 (25:23, 17:25, 21:25, 25:17, 13:15).

Görges erreicht Halbfinale bei WTA-Turnier in New Haven

NEW HAVEN (dpa) - Julia Görges ist beim Damen-Tennis-Turnier in New Haven in das Halbfinale eingezogen.

Die Weltranglisten-Neunte gewann am Donnerstag souverän mit 6:4, 6:2 gegen die Russin Jekaterina Makarowa. Der Sieg der 29-Jährigen stand nach 1:19 Stunden fest. Nächste Gegnerin der Norddeutschen bei der mit knapp 800.000 Dollar dotierten Veranstaltung ist entweder die einstige Top-Ten-Spielerin Belinda Bencic aus der Schweiz oder die Weißrussin Aryna Sabalenka.

Berlin patzt zum Bundesligastart - Magdeburg überzeugt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - EHF-Pokalsieger Füchse Berlin hat einen Saison-Fehlstart in der Handball-Bundesliga hingelegt.

Der als Geheimfavorit gehandelte Vorjahresdritte verlor am Donnerstag zum Auftakt bei Frisch Auf Göppingen mit 18:21 (9:11). Der SC Magdeburg, im Vorjahr Vierter, feierte dagegen einen überzeugenden 28:23 (16:14)-Sieg bei der MT Melsungen. Der SC DHfK Leipzig unterlag vor heimischer Kulisse dem TVB Stuttgart mit 26:27 (11:12).

Kerber bei US Open mit machbarem Los - Zverev gegen Qualifikant

NEW YORK (dpa) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber muss in der ersten Runde der US Open gegen die Russin Margarita Gasparjan antreten.

Dies ergab die Auslosung am Donnerstag in New York, wo am Montag das letzte Grand-Slam-Tennis-Turnier dieser Saison beginnt. Die 23 Jahre alte Gasparjan ist derzeit nur die Nummer 410 der Weltrangliste, stand aber schon einmal auf Rang 41. Der wie Kerber an Nummer vier gesetzte Hamburger Alexander Zverev spielt zunächst gegen einen Qualifikanten.

Formel-1-Team Force India darf mit neuem Namen starten

SPA-FRANCORCHAMPS (dpa) - Das Formel-1-Team Force India ist endgültig gerettet und wird die Saison unter neuem Namen fortsetzen.

Der Automobil-Weltverband FIA genehmigte am Donnerstag vor dem Großen Preis von Belgien den Neueinstieg des Rennstalls unter dem Namen Racing Point Force India in die laufende WM. Das insolvente Team, das in der Sommerpause den Besitzer gewechselt hatte, muss dafür allerdings seine bisher errungenen 59 Punkte in der Konstrukteurswertung aufgeben, da die ursprüngliche Formel-1-Zulassung erloschen ist. Die Teamwertung entscheidet am Saisonende über die Verteilung der Preisgelder.

«Handelsblatt»: Lahm rechtfertigt seine Kritik an Löw

DÜSSELDORF (dpa) - Der ehemalige Fußball-Weltmeister Philipp Lahm hat die öffentliche Kritik an Bundestrainer Joachim Löw und aktuellen Nationalspielern gerechtfertigt.

«Als Ehrenspielführer und langjähriger Kapitän sehe mich in der Verantwortung, Diskussionen anzuregen», sagte er dem «Handelsblatt» in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. «Ich will zum Nachdenken animieren. Man muss auch über ein Ereignis diskutieren können, das negativ war.» Lahm hatte nach dem Ausscheiden Deutschlands in der Vorrunde der Weltmeisterschaft in Russland in einem Beitrag im Online-Netzwerk LinkedIn von Löw eine «eine Kultur strafferer, klarerer Entscheidungen» gefordert.

Para-EM: Kugelstoßer Dietz holt siebtes Gold für deutsches Team

BERLIN (dpa) - Sebastian Dietz hat bei der Para-Leichtathletik-EM in Berlin die siebte Goldmedaille für das Team des Deutschen Behindertensportverbandes geholt.

Der zweimalige Paralympics-Sieger setzte sich am Donnerstag im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark im Kugelstoßen überlegen mit 15,28 Meter durch. Mit seinem ersten EM-Titel komplettierte der dreimalige Weltmeister seine Medaillensammlung.