Written by: Redaktion DER FARANG | 23/08/2018

Dynamo Dresden trennt sich von Trainer Uwe Neuhaus

DRESDEN (dpa) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat auf den durchwachsenen Saisonstart reagiert und seinen Trainer Uwe Neuhaus entlassen.

Das gab der sächsische Club am Mittwochabend bekannt. Ein noch nicht benannter Interimstrainer soll Dynamo zunächst betreuen. Nach einer Niederlage in zwei Spielen und dem Pokal-Aus gegen den Regionalligisten Rödinghausen sahen die Dynamo-Verantwortlichen die Saisonziele in Gefahr. Ausschlaggebend war, dass Dynamo mit dem von Neuhaus geforderten neuen Spielsystem mit einer Dreier-Abwehrkette nicht zurecht kam und während der Begegnungen auch keine eigene Dominanz entwickelte.

Rhein-Neckar Löwen gewinnen Supercup: 33:26 über Flensburg-Handwitt

DÜSSELDORF (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen haben den ersten Titel der neuen Handball-Saison gewonnen.

Im Spiel um den Supercup setzte sich der Pokalsieger am Mittwochabend mit 33:26 (18:16) gegen den Meister SG Flensburg-Handewitt durch. Mit dem Titel-Hattrick nahm das Team von Trainer Nikolaj Jacobsen wenige Tage vor dem Liga-Start Revanche an dem Nord-Rivalen, der auf der Zielgeraden der vergangenen Spielzeit noch vorbeigezogen war. Vor 8.078 Zuschauern im Düsseldorfer ISS Dome war Andy Schmid mit zehn Treffern bester Schütze der Mannheimer. Auf der Gegenseite überzeugte Anders Zachariassen mit sechs Toren.

FIFA-Skandal: Brasilianer Marin muss für vier Jahre ins Gefängnis

NEW YORK (dpa) - Der frühere Präsident des brasilianischen Fußballverbands, José Maria Marin, muss im Zuge des FIFA-Korruptionsskandals für vier Jahre ins Gefängnis.

Zudem legte Richterin Pamela Chen an einem Gericht in New York am Mittwoch fest, dass der 86-Jährige rund 1,2 Millionen Dollar Strafe zahlen muss und rund 3,3 Millionen seines Vermögens gepfändet werden sollen. Eine Jury hatte Marin bereits im Dezember für schuldig befunden, in seiner Zeit als Fußball-Funktionär Schmiergelder in Höhe von rund 6,5 Millionen Dollar angenommen zu haben.

Para-EM in Berlin: Vier Titel für deutsche Leichtathleten

BERLIN (dpa) - Die deutschen Behindertensportler haben bei der Para-EM in Berlin am dritten Wettkampftag zwölf Medaillen erkämpft, davon vier goldene.

Die Titel holten sich am Mittwoch über 200 Meter die für Bayer Leverkusen startenden Felix Streng (21,87 Sekunden) und Johannes Floors (21,37) sowie Nicole Nicoleitzik aus dem saarländischen Püttlingen (31,77) in ihren Wettkampfklassen. Gold gab es auch für den Kugelstoßer Mathias Schulze (14,94 Meter/Cottbus).

DFB-Frauen mit zwei Neulingen in WM-Qualifikationsspielen

Frankfurt/Main - Mit zwei Debütantinnen geht die deutsche Fußball-Frauen-Nationalmannschaft in die beiden entscheidenden WM-Qualifikationsspiele gegen Island und die Färöer Inseln.

Im 22-köpfigen Aufgebot von Bundestrainer Horst Hrubesch stehen in Nicole Rolser (München) und Maximiliane Rall (Hoffenheim) zwei Spielerinnen, die bislang noch keine A-Länderspiele bestritten. Aus Krankheits- beziehungsweise Verletzungsgründen muss Hrubesch auf Spielführerin Dzsenifer Marozsan, Hasret Kayikci, Kathrin Hendrich, Simone Laudehr und Lena Petermann verzichten. Dafür sind Felicitas Rauch (Potsdam) und Carolin Simon (Lyon) wieder dabei.

Robert Harting Diskus-Vierter in Chorzow - Speerwerfer Hofmann siegt

CHORZOW (dpa) - Diskuswurf-Olympiasieger Robert Harting hat das Siegerpodest bei seinem vorletzten Wettkampf um 58 Zentimeter verpasst.

Der 33 Jahre alte Berliner - vor zwei Wochen bei der Heim-EM Sechster - wurde am Mittwochabend beim internationalen Leichtathletik-Meeting im polnischen Chorzow mit 62,94 Metern Vierter. Den Sieg sicherte sich Europameister Andrius Gudzius aus Litauen mit 66,15 Metern vor dem Polen Robert Urbanek (64,50 Meter) und dem Esten Gerd Kanter (63,52 Meter). Im Speerwerfen setzte sich der EM-Zweite Andreas Hofmann aus Mannheim mit 83,81 Metern durch.

Tennisprofi Struff in Winston-Salem im Achtelfinale ausgeschieden

WINSTON-SALEM (dpa) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in Winston-Salem im Achtelfinale ausgeschieden.

Der 28 Jahre alte deutsche Davis-Cup-Spieler aus Warstein verlor am Mittwoch bei der Hartplatz-Veranstaltung im US-Bundesstaat North Carolina sein Match gegen den Chilenen Nicolas Jarry mit 2:6, 2:6. Nach nur 53 Minuten war das einseitige Duell beendet. Struff belegt aktuell Rang 52 der ATP-Weltrangliste; Jarry ist derzeit die Nummer 47.