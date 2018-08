Von: Redaktion DER FARANG | 21.08.18

Klopp findet Lahms Kritik an Bundestrainer Löw unverständlich

LIVERPOOL (dpa) - Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat Unverständnis für die öffentliche Kritik des deutschen Ex-Nationalspielers Philipp Lahm an Bundestrainer Joachim Löw geäußert.

«Wenn du das zu sagen hast, als einer der deutschen Rekordnationalspieler, dann fahr da hin oder ruf einen an und sag es ihnen», sagte Klopp im Interview des Internetportals Sport1. «Sprich nicht über deine Nationalmannschaft, (...) als wärst du da nie gewesen. Das verstehe ich nicht.» Lahm hatte im Netzwerk LinkedIn indirekt Löws Führungsstil bemängelt.

Deutsche Fanszenen beenden Dialog mit DFB und DFL

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Zusammenschluss der Fanszenen in Deutschland hat den Dialog mit dem DFB und der DFL aufgekündigt.

In den vergangenen Monaten habe sich der Eindruck manifestiert, «dass der Fußballsport noch weiter seiner sozialen und kulturellen Wurzeln beraubt werden soll, um ihn auf dem Altar der Profitgier von den Verbänden auszunehmen», begründete das Fanbündnis am Dienstag in einem Statement seinen Ausstieg aus den Gesprächen mit den Dachorganisationen des deutschen Fußballs.

Geringere Transferausgaben in der Fußball-Bundesliga

DÜSSELDORF (dpa) - Die Fußball-Bundesliga hat vor der neuen Saison bisher weniger Geld für Transfers ausgegeben als im vergangenen Sommer.

Wie eine Berechnung der Deutschen Presse-Agentur ergab, investierten die 18 Clubs insgesamt rund 413 Millionen Euro für neue Spieler und damit deutlich weniger als im Rekordjahr 2017 mit 600 Millionen Euro. Dem stehen Verkaufserlöse in Höhe von gut 423 Millionen Euro (Vorjahr: 485 Millionen) entgegen. Mit 73 Millionen Euro führt Borussia Dortmund die Ausgaben-Rangliste an. Ungewohnt zurückhaltend verhielt sich der FC Bayern, der mit Blick auf künftige Transferausgaben bisher noch keinen Euro ausgab. Noch ist die Wechselperiode jedoch nicht abgeschlossen. Sie endet am 31. August.

Sloweniens Verband nominiert UEFA-Boss Ceferin für Wiederwahl

GENF (dpa) - UEFA-Präsident Aleksander Ceferin ist von seinem slowenischen Heimatverband zur Wiederwahl an der Spitze der Europäischen Fußball-Union nominiert worden.

Das teilte der Verband am Dienstag mit. Die Wahl findet am 7. Februar 2019 in Rom statt, Nominierungsschluss ist der 7. November dieses Jahres. Ceferin war im September 2016 zum UEFA-Präsidenten gewählt worden, nachdem Vorgänger Michel Platini von der FIFA-Ethikkommission gesperrt worden war.

Brand kritisiert Handball-Verband für langfristigen Prokop-Vertrag

STUTTGART (dpa) - Heiner Brand hat den umstrittenen Bundestrainer Christian Prokop verteidigt und den Deutschen Handballbund für den langfristigen Vertragsabschluss mit dem 39-Jährigen kritisiert.

«Dieses Herfallen über ihn hat mir gar nicht gefallen. Man hat ihn in eine Drucksituation gebracht, als er gleich einen langfristigen Vertrag beim Verband unterschrieben hat», sagte der frühere Nationaltrainer Brand der Online-Ausgabe der «Rheinischen Post» (Dienstag). Prokop ist seit März 2017 im Amt, sein Kontrakt läuft bis 2022.

Sprint-Ass Bolt startet Probetraining bei australischem Fußballclub

CANBERRA (dpa) - Sprint-Star Usain Bolt hat an seinem 32. Geburtstag das Probetraining beim australischen Fußballclub Central Coast Mariners begonnen.

Der achtmalige Olympiasieger will nach dem Ende seiner Leichtathletik-Karriere Fußballprofi werden. «Ich habe meine Komfortzone verlassen. Das ist wie in der Leichtathletik, der erste Trainingstag ist immer der härteste», sagte der Weltrekordhalter über die 100 und 200 Meter am Dienstag. «Es braucht einige Zeit Arbeit, aber ich bin bereit dafür.»