Written by: Redaktion DER FARANG | 02/06/2018

Marterer bei French Open in erstem Grand-Slam-Achtelfinale

PARIS (dpa) - Der Nürnberger Tennisprofi Maximilian Marterer hat sich bei den French Open erstmals für das Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers qualifiziert.



Der 22-Jährige siegte am Samstag in Paris 6:2, 6:1, 6:4 gegen Jürgen Zopp aus Estland, der als Lucky Loser nach verpasster Qualifikation nachträglich ins Hauptfeld gekommen war. Marterer könnte am Montag auf Rekordsieger und Titelverteidiger Rafael Nadal aus Spanien treffen, falls der Weltranglisten-Erste den Franzosen Richard Gasquet schlägt.

Kahn hält Neuer-Nominierung für ein Risiko

BERLIN (dpa) - Der frühere Fußball-Nationaltorhüter Oliver Kahn hält eine mögliche Nominierung von Manuel Neuer für die Fußball-WM in Russland für ein Risiko.



«Ob er wirklich in den entscheidenden Momenten auf allerhöchstem Niveau spielen kann, wird sich zeigen«, sagte der langjährige Bayern-Torhüter dem Magazin «Spiegel». Wenn der Plan von Bundestrainer Joachim Löw nicht aufgehe, «dann hat sich keiner einen Gefallen getan, weder Jogi Löw noch Manuel Neuer», ergänzte Kahn. Neuer genieße aber im Nationalteam einen Sonderstatus.

Marokko hofft nach FIFA-Bericht weiter auf Fußball-WM 2026

RABAT (dpa) - Marokko macht sich nach dem Bericht der FIFA- Evaluierungskommission weiter große Hoffnungen, die Fußball-WM 2026 ausrichten zu dürfen.



Der Bericht des Weltverbands unterstreiche die hohe Qualität der marokkanischen Bewerbung, teilte das marokkanische Bewerbungskomitee in der Nacht zu Samstag mit. Man hoffe, die internationalen Fußballverbände davon überzeugen zu können, am 13. Juni für Marokko zu stimmen. Sowohl die Dreierbewerbung von USA, Mexiko und Kanada als auch die Kandidatur von Marokko erhielten die notwendige Mindestpunktzahl.

Ägypten-Trainer rechnet mit Superstar Salah bei der WM

BERGAMO (dpa) - Der ägyptische Fußball-Nationaltrainer Hector Cuper rechnet bei der WM mit seinem derzeit verletzten Topstar Mohamed Salah. «Ob er dabei sein wird?



Wir sind zuversichtlich. Die Ärzte sagen, er wird es schaffen», sagte der Argentinier nach dem 0:0 im Testspiel gegen Kolumbien in Bergamo. Salah, der in dieser Saison 44 Tore für den FC Liverpool erzielte, laboriert derzeit an einer Bänderverletzung in der linken Schulter, die er im Champions-League-Finale gegen Real Madrid erlitten hatte.

Mercedes dominiert DTM-Rennen in Budapest - Glock verliert Führung

BUDAPEST (dpa) - Paul di Resta hat das DTM-Samstagsrennen in Budapest gewonnen und die Dominanz von Mercedes fortgesetzt.



Der 32 Jahre alte Schotte setzte sich am Samstagnachmittag vor seinem Markenkollegen Lucas Auer durch, der zwischenzeitlich geführt hatte. Di Resta, der von der Pole Position gestartet war und schon im Vorjahr in Budapest gewonnen hatte, konnte in der Schlussphase den 23-jährigen Österreicher Auer wieder überholen und sicherte sich seinen neunten DTM-Rennsieg. Nico Müller im Audi fuhr nach Platz zwei im Qualifying auf Rang drei. BMW enttäuschte auf dem Hungaroring: Kein Fahrer schaffte es in die Punkteränge.

Auch Aaron Hunt bleibt trotz Abstiegs beim HSV

HAMBURG (dpa) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Aaron Hunt geht mit dem Hamburger SV in die 2. Bundesliga.



Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler habe einen neuen Zweijahresvertrag bis 2020 unterschrieben, teilte der HSV am Samstag mit. Zuvor hatten bereits Kapitän Gotoku Sakai und Leistungsträger Lewis Holtby trotz des Abstiegs ihre Verträge bei den Norddeutschen verlängert. Hunt spielt seit 2015 für die Hamburger und absolvierte seither 77 Pflichtspiele.

Slalom-Kanuten Behling/Becker holen EM-Silber

PRAG (dpa) - Robert Behling und Thomas Becker haben bei der Europameisterschaft der Slalom-Kanuten in Prag die erste Goldmedaille für das deutsche Team nur knapp verpasst.



Im Canadier-Zweier mussten sich die Weltcupgesamtsieger aus Schkopau am Samstag nur den Lokalmatadoren Jonas Kaspar und Marek Sindler geschlagen geben und holten Silber. Nach zwei Strafsekunden fehlten den Deutschen lediglich 0,87 Sekunden zum Titelgewinn. Im Canadier-Einer der Damen sicherte sich die fehlerfrei gebliebene Augsburgerin Elena Apel (+ 3,38 Sekunden) bei ihrer ersten EM hinter der Österreicherin Viktoria Wolffhardt und der Britin Mallory Franklin Bronze.

Radsport-Präsident: Wohl kein Urteil im Fall Froome vor der Tour

PARIS (dpa) - Ein Urteil in der Doping-Affäre um Radstar Christopher Froome wird es vor der Tour de France wohl nicht mehr geben.



«Mein Wunsch war immer, dass es vor der Italien-Rundfahrt entschieden ist. Jetzt möchte ich es vor der Tour geregelt haben. Aber man muss realistisch bleiben: Ich denke, das wird nicht der Fall sein», sagte David Lappartient als Präsident des Radsport-Weltverbandes UCI der französischen Zeitung «Le Parisien». Der viermalige Tour-Champion war bei einer Kontrolle im September 2017 bei der Vuelta mit 100 Prozent über dem erlaubten Wert des Asthmamittels Salbutamol getestet worden.