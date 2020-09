Von: Redaktion (dpa) | 06.09.20

KENOSHA: Jacob Blake hat sich zwei Wochen nach den Schüssen der Polizei auf ihn im US-Bundesstaat Wisconsin vom Krankenhausbett mit einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit gewandt. Man könne innerhalb von Sekunden sein Leben oder seine Fähigkeit, zu laufen, verlieren, sagte der inzwischen gelähmte Afroamerikaner. «Bitte, ich sage es euch, ändert eure Leben da draußen», sagte der 29-Jährige in einem am Samstagabend (Ortszeit) von seinem Anwalt Ben Crump verbreiteten Video. «Wir können zusammenhalten, ein bisschen Geld verdienen und alles für unsere Leute einfacher machen», sagte er.

Blake sagte in dem einminütigen Clip, er habe große Schmerzen. «Es tut weh, zu atmen. Es tut weh, zu schlafen. Es tut weh, mich von einer Seite auf die andere zu drehen. Es tut weh, zu essen.» Er fügte hinzu: «Mit so einer Scheiße wollen Sie sich nicht rumschlagen müssen.» Blake ist infolge der Schüsse von der Hüfte abwärts gelähmt.

Polizisten hatten Blake am 23. August in der Stadt Kenosha aus nächster Nähe sieben mal in den Rücken geschossen, als dieser in sein Auto einsteigen wollte. Blakes drei Kinder saßen dabei im Wagen.

Der Vorfall, der auf Video festgehalten worden war, sorgte landesweit für Entsetzen. In Kenosha kam es zu Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt, dabei kam es auch zu gewaltsamen Ausschreitungen. Der Gouverneur brachte die Nationalgarde in den Ort, um die Sicherheit zu garantieren. Seither haben sowohl Präsident Donald Trump als auch dessen demokratischer Herausforderer Joe Biden den Ort besucht. Der Republikaner Trump traf sich dort vor allem mit Vertretern der Sicherheitskräfte, Biden traf sich unter anderem mit Blakes Familie.