Written by: Redaktion DER FARANG

TIRANA (dpa) - Das Erdbeben in Albanien vom vergangenen November hat nach Berechnungen der Regierung einen Schaden in Höhe von 985 Millionen Euro verursacht.



50.000 Gebäude wurden dabei zerstört oder beschädigt, 200.000 Menschen in elf Gemeinden waren betroffen, wie Landwirtschaftsminister Bledi Cuci am Mittwoch in Tirana sagte.

Bei dem Beben der Stärke 6,4 waren am 26. November 51 Menschen getötet und mehrere hundert verletzt worden. Betroffen waren dicht bevölkerte Gebiete in der Hafenstadt Durres und im Umland.

Die EU hatte im Dezember eine Soforthilfe für Albanien in Höhe von 15 Millionen Euro zugesagt. Am 17. Februar ist in Brüssel eine Geberkonferenz der EU geplant, bei der weitere Summen aufgebracht werden sollen.