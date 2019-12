Written by: Redaktion DER FARANG | 31/12/2019

Die Polizei hält Autofahrer an einem Kontrollpunkt auf Phuket. Foto: The Thaiger/Eakkapop Thongtub

THAILAND: An den ersten drei Tagen der Neujahrsferien ereigneten sich 1.504 Unfälle mit 159 Toten und 1.549 Verletzten.

Gegenüber dem Jahreswechsel 2018/19 waren es 19,3 Prozent weniger Tote, 7,2 Prozent weniger Verletzte und 7,8 Prozent weniger Verkehrsunfälle. Laut dem stellvertretenden nationalen Polizeichef Generalleutnant Damrongsak Kittiprapat verzeichnete Bangkok die höchste Zahl der Todesopfer (10), die meisten Unfälle ereigneten sich jedoch in der nördlichen Provinz Lampang (48). Die Provinz Nakhon Pathom in der Zentralebene meldete an den drei Tagen die meisten Verletzten (56).

Allein am Sonntag ereigneten sich 531 Verkehrsunfälle mit 47 Todesfällen und 560 Verletzten. Alkohol am Steuer spielte bei 32 Prozent der Unfälle eine Rolle, dann folgten bei den Hauptunfallursachen Geschwindigkeitsüberschreitungen (31%). Nach Angaben von Vithawan Sunthornkajit, Generaldirektor der Bewährungsabteilung, gab es an den drei Tagen 4.601 Fälle von Alkohol am Steuer. Bangkok hatte mit 289 Verkehrssündern die höchste Anzahl, gefolgt von 254 in Khon Kaen und 237 in Maha Sarakham.