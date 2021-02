Von: Björn Jahner | 26.02.21

PATTAYA: Am Samstag, 27. Februar ab 20.00 Uhr ist Bangkoks legendärer Underground-Techno-Club „Mustache“ zu Gast in Pattaya und feiert sein sechsjähriges Bestehen in der Lucifer Disco in der Walking Street.

Fans elektronischer Underground-Sounds dürfen sich auf stampfende Beats von Fred Canal, Alex Fischer, Jules Blons und vielen weiteren DJs freuen. Der Eintritt ist frei. Mehr auf Facebook.