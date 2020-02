Muslimisches Festival ein Erlebnis für alle Sinne

PATTAYA: Es vergeht fast kein Wochenende, an dem in der Touristenmetropole nicht ein großes Festival ausgerichtet wird.

Die muslimische Vielfalt und das Zusammenleben der verschiedenen Kulturen in Thailand steht im Fokus des „Pattaya Muslim Festival 2020“ im CentralFestival Pattaya Beach.

So auch am Wochenende vom 28. Februar bis zum 1. März, wenn Pattayas muslimische Community im Einkaufszentrum CentralFestival Pattaya Beach das „Pattaya Muslim Festival 2020“ ausrichtet, um das Verständnis zwischen den verschiedenen Glaubensrichtungen in Thailand zu fördern, Feindbilder abzubauen und der Öffentlichkeit die Chance zu bieten, sich von der kulinarischen Vielfalt der Halal-Küche zu überzeugen.

Thai Chicken Biryani als Rekordversuch

Zu den Höhepunkten des Festivals zählt unter anderem die Aufstellung eines neuen Weltrekords in der Zubereitung des größten Thai Chicken Biryani. Neben vielen kulinarischen Genüssen dürfen sich die Besucher auch auf muslimische Modenschauen, Vorträge und viele unterhaltsame Aufführungen freuen, mit denen die Vielfalt der muslimischen Kultur in Thailand geehrt wird, die im Königreich auf eine mehr als 400 Jahre lange friedliche Koexistenz zurückblicken kann.

Pattaya Muslim Festival 2020, 28. Februar–01. März 2020, von 11.00–22.00 Uhr @ CentralFestival Pattaya Beach, Beach Road. Standort auf Google Maps. Infos auf Facebook.