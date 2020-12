NAKHON RATCHASIMA: Verwirrung um das Big Mountain Musikfestival. Erst wurde am Sonntag der zweite Konzerttag von Gouverneur Wichien Chantharanothai abgesagt, Stunden später erneuerte Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul die Genehmigung für das Festival.

Der Gouverneur, der dem Komitee für übertragbare Krankheiten in der Provinz vorsitzt, hatte den Abbruch der Veranstaltung angeordnet, weil bei dem ersten Konzert am Samstag zahlreiche Besucher keinen Nasen-Mund-Schutz trugen und die Abstandsregelung nicht einhielten. Zudem sollte eine Frau aus Chiang Mai über Fieber geklagt haben. Sie wurde negativ auf das Coronavirus getestet.

Das ausverkaufte Big Mountain Music Festival im Ocean Khao Yai Golf Club zog am Samstag 30.000 Zuschauer an. In den letzten Jahren hat sich das Festival zu einem der größten und beliebtesten Musikfestivals des Landes entwickelt.