Munition und Namenslisten

Von: Anne-Béatrice Clasmann und Carsten Hoffmann, dpa | 26.07.19

BERLIN (dpa) - Die Ermordung des Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat die Republik erschüttert. Der Generalbundesanwalt geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Sind noch andere Persönlichkeiten im Fadenkreuz?

Polizeibeamte, die zu Hause Munition horten. Rechtsextreme, die Namenslisten erstellen und überlegen, wie man vermeintliche politische Gegner am «Tag X» einsammeln und töten könnte. Wer die Rechtsterror-Ermittlungen in Mecklenburg-Vorpommern verfolgt, versteht, weshalb immer mehr Innenminister die Idee gut finden, vor der Einstellung von Bewerbern für den Polizeidienst künftig routinemäßig den Verfassungsschutz zu befragen.

Nach dem tödlichen Anschlag auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke Anfang Juni hat die Frage, ob es unter Beamten und Soldaten womöglich rechte Netzwerke gibt, die Gewalttäter decken oder gar selbst Gewalt ausüben wollen, eine neue Dringlichkeit bekommen. Die Ermittler stufen das Lübcke-Attentat als politischen Mord ein. Der mutmaßliche Hauptverdächtige verkehrte früher in Neonazi-Kreisen.

Ausgangspunkt der Ermittlungen zu möglichen rechtsextremen Netzwerken von Angehörigen der Polizei war ein Fall bei der Bundeswehr: der Skandal um den rechtsextremen Bundeswehroffizier Franco A. im Jahr 2017. Er hatte sich als syrischer Flüchtling ausgegeben. In seiner Masterarbeit beklagt er eine bewusste «Durchmischung» der Völker Europas. Der Haftbefehl gegen den Oberleutnant aus Offenburg wurde zwar im November des gleichen Jahres aufgehoben. Da Franco A. Mitglied in Chatgruppen war, denen auch Soldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK) angehörten, wuchs jedoch mit der Zeit der Kreis derjenigen, für die sich die Ermittler interessierten - auch über die Bundeswehr hinaus. Quasi als «Beifang» erschienen jetzt auch Polizisten auf dem Radar.

Bei einer Anti-Terror-Razzia in Mecklenburg-Vorpommern wurde 2017 dann in einer Garage eine Liste mit etwa 25 000 Namen gefunden. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden sind 29 Menschen, deren Namen auf der sogenannten «Nordkreuz»-Liste stehen, später als Zeugen befragt. Die Bundesanwaltschaft nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat auf. Die Linke spricht von einer «Todesliste» und einem «rechten Terrornetzwerk».

Vernehmungen des Bundeskriminalamtes im Sommer 2017 zum Fall von Franco A. erlauben einen seltenen Einblick in die Szene. Die Aussagen nähren bis heute die Sorge, es könne im Untergrund ein rechtes Netzwerk geschaffen worden sein, von dem bisher nur ein Bruchteil bekannt ist.

Als Zeuge - nicht als Beschuldigter - sagte am 29. Juni 2017 und dann noch einmal ausführlicher drei Wochen später ein Reserveoffizier aus. Er ist nach eigener Aussage dem Schießsport zugetan und auch in einer regionalen Sicherungs- und Unterstützungskompanie der Bundeswehr. Dort lernte er einen Freund kennen.

Mit dem tauschte er sich ab 2015 intensiv zu dem aus, was er «Öffnung der Grenze» nennt. Sie hätten sich beide Sorgen gemacht, da es damals «keine politische Lösung» für die Flüchtlingskrise gegeben habe, sagt er den BKA-Ermittler laut einem Vernehmungsprotokoll, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Ihm sei gesagt worden, dass in den Chatgruppen Nachrichten aus erster Hand verbreitet werden, direkt von Soldaten, Polizisten oder aus dem öffentlichen Dienst. Es kommt auch zu Treffen und einem gemeinsamen Besuch auf einem Schießstand.

Laut Aussage trafen die Gleichgesinnten auch Vorsorge für den Krisenfall: Diesel, haltbare Lebensmittel, Funkgeräte und Munition sollen eingelagert worden sein. Es wurde über sichere Gebäude als Treffpunkte, sogenannte «Safe-Houses», gesprochen - all das, was auch sogenannte «Prepper» tun. Nicht alle «Prepper» sind Rechtsextreme, die Grenzen sind jedoch laut Experten häufig fließend. Die Vorbereitungen liefen laut Aussage für einen «Tag X». Damit ist ein möglicher Zusammenbruch der staatlichen Ordnung gemeint. Der Zeuge führt jedoch aus, es sei nie geplant gewesen, diesen «Tag X» aktiv herbeizuführen.

Dennoch: Der politische Ton wurde schärfer. Die Diskussionen drehten sich um die Flüchtlingspolitik. Die Mitglieder der Gruppe, die zu diesem Zeitpunkt schon ihre eigene kleine Chatgruppe betrieben, stellten sich vor, der Staat könne sein Gewaltmonopol verlieren und seinen Aufgaben nicht mehr nachkommen.

Es habe sich ein «kleinerer Kreis» mit radikaleren Plänen gebildet, darunter ein Rechtsanwalt und ein Polizist, berichtet der Zeuge. Der Rechtsanwalt habe einen Ordner geführt mit Namen, Adressen und Lichtbildern von Menschen, die «schädlich» seien und «weg» müssten, sagt der Reservist. Er als Bundeswehr-Soldat sei gefragt worden, ob man als Uniformträger diese «Leute aus den Ordnern» im Krisenfall leichter durch Polizeisperren bekommen könne. Sie sollten gesammelt und an einen Ort gebracht werden, «an dem sie dann getötet werden sollen». Das seien zwar alles nur Gedankenspiele gewesen. Dennoch habe er sich an dieser Stelle aus der Sache «herausgeklinkt», sagt der Reserveoffizier aus.

Wie groß das Problem mit «Preppern» und radikalen Rechten in den Sicherheitsbehörden ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Einen genauen Überblick hat noch niemand. Das hat auch mit dem Föderalismus zu tun. Doch so viel steht jetzt schon fest: Selbst unter ranghohen Polizisten findet man Beamte, deren Vertrauen in den Rechtsstaat Risse bekommen hat - weil sie sich zu oft geärgert haben über Verfahren, die eingestellt wurden oder über Urteile, die ihnen zu milde erscheinen. Auch verdächtige Bundeswehrsoldaten und Reservisten wurden zuletzt genauer unter die Lupe genommen.

Die Sicherheitsbehörden schätzen die Bedrohungslage in Sachen «Nordkreuz» aktuell nicht als gefährlich ein. So fehlt es bei der Liste mit 25.000 Namen, die ursprünglich aus einem Hackerangriff bei einem Internethändler stammte, an einer Priorisierung. Und wichtiger: Es sei auch nicht klar, dass es sich um eine Liste mit Tötungsabsicht handele. Das gilt auch für die geplante Verwendung von Leichensäcken, die bestellt wurden.

Allein die Sorge, dass hier etwas ganz grundsätzlich ins Rutschen gekommen ist, steht im Raum. Die «Nordkreuz»-Ermittlungen werden vom Generalbundesanwalt geführt und beschränken sich bis heute auf die beiden Hauptverdächtigen von damals, den Rechtsanwalt und den vom Dienst suspendierten Polizisten. Zwei Jahre Ermittlungen, keine Verhaftungen.

Im Juni 2019 folgt dann eine weitere Razzia. Wieder in Mecklenburg-Vorpommern. Wieder geht es um Angehörige der Sicherheitskräfte, wieder gibt es eine Verbindung zu «Nordkreuz». Die Staatsanwaltschaft Schwerin lässt Wohnungen und Arbeitsstätten durchsuchen. Drei ehemalige Angehörige des Spezialeinsatzkommandos (SEK), die danach an anderer Stelle bei der Polizei eingesetzt waren, und ein ehemaliger Polizist sollen über mehrere Jahre Munition entwendet und gehortet haben. Die vier Männer werden festgenommen. Zwei von ihnen kommen in Untersuchungshaft. Einer sitzt bis heute.

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) sagt nun, er wolle «rechtsextremistische Tendenzen, Strukturen oder Netzwerke» in der Landespolizei nicht dulden. Doch allen ist klar, dass die Probleme nicht an den Grenzen seines Bundeslandes enden.

In Hessen sind nach rechtsextremistischen Umtrieben sechs Beamte aus dem Polizeidienst entfernt worden. Gegen weitere Beamte der Landespolizei wird ermittelt.

Bei der Vergabe von Tarnnamen für einen Einsatz in Berlin haben zwei Beamte des sächsischen Landeskriminalamtes den Namen des NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt gewählt. Bei einem Neonazi-Festival im sächsischen Ostritz taucht ein Bundespolizist mit einem Kreuzritter-Abzeichen auf der Uniform auf. Innenpolitiker reiben sich die Augen und fragen: Was ist da los?

Sorge bereiten den Sicherheitsbehörden aber nicht nur die Gedankenspiele und Vorbereitungen von Polizeibeamten, die Kontakte in der «Prepper»-Szene pflegen. Auch im Bereich der Neonazis, Hooligans und rechtsextremen Parteien beobachten sie seit 2018 eine neue Dynamik. Der neue Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, hat den Ausbau der Rechtsextremismus-Abteilung seiner Behörde angekündigt.

Der Generalbundesanwalt hat am 18. Juni gegen acht mutmaßliche Angehörige der Gruppe «Revolution Chemnitz» Anklage wegen des Verdachts der Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung erhoben. Die Männer sollen Anschläge auf Ausländer und politisch Andersdenkende geplant haben. Gleichzeitig unternahmen sie Anstrengungen, sich Schusswaffen zu beschaffen.

Der Zugriff war allerdings nicht das Ergebnis langwieriger verdeckter Ermittlungen, sondern Folge des unvorsichtigen Vorgehens der Rechtsextremisten. Nachdem sie am 14. September 2018 in einer Art «Probelauf» Jugendliche bei einer Geburtstagsfeier auf der Schlossteichinsel in Chemnitz attackiert hatten, flog die Gruppe auf. Nach Informationen von «Süddeutscher Zeitung», NDR und WDR wollten die selbst ernannten «Revolutionäre» Straftaten verüben, um sie dann der linken Szene in die Schuhe zu schieben. Sie hofften demnach, ein Großteil der Polizei werde sich dann mit ihnen solidarisieren.