Mundschutzpflicht im Kampf gegen Corona

Von: Björn Jahner | 26.04.20

THAILAND: In Thailand ist ein Nasen-Mund-Schutz nicht nur das Must-have der Pandemie, sondern in immer mehr Provinzen Pflichtausrüstung, wenn man einen Fuß vor die Tür setzen will.

Hartnä­ckigen Verweigerern droht eine saftige Corona-Buße von bis zu 20.000 Baht, so z. B. in Chiang Rai, Hua Hin, Pattaya und Phuket. Die Folge: Gesichtsmasken sind vielerorts ähnlich rar wie Alkohol: das eine ist vergriffen, das andere mit einem temporären Verkaufsverbot belegt.