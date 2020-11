Von: Björn Jahner | 22.11.20

PATTAYA: BeLuThai and NTCC laden in Zusammenarbeit mit allen weiteren in Thailand agierenden bilateralen Handelskammern am Freitag, 27. November von 18.30 bis 21.00 Uhr zum nächsten „Eastern Seaboard Networking“ in den Royal Varuna Yacht Club Pattaya ein.

Als Ehrengäste nehmen I.E. Sibille de Cartier d'Yves, designierte Botschafterin des Königreichs Belgien und S.E. Jean-Paul Senninger, Botschafter des Großherzogtums Luxemburg, an der Networking-Veranstaltung teil.

Im Teilnahmepreis von 700 Baht (Kammermitglieder) und 1.000 Baht (Nicht-Mitglieder) sind Wein, belgisches Bier und Speisen inklusive. Die Teilnahme setzt eine Re­gistrierung per E-Mail voraus (Anmeldeschluss: Montag, 23. November, 17 Uhr).

Aufgrund der Corona-Auflagen sind keine „walk-ins“ möglich. Mehr erfahren Sie bei BeLuThai.