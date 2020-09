Von: Björn Jahner | 16.09.20

BANGKOK: Am Mittwoch, 23. September von 18.30 bis 21.00 Uhr lädt die Singapore - Thailand Chamber of Commerce zusammen mit SwissThai und weiteren bilateralen in Thailand agierenden Handelskammern zur nächsten „Multi Chambers Networking Night“ ins DoubleTree by Hilton Bangkok Ploenchit ein.

Die Veranstaltung ist der perfekte Anlass, um sein berufliches Netzwerk auszubauen oder bestehende Kontakte zu pflegen. Der Teilnahmepreis für Kammer-Mitglieder beträgt 750 Baht, für Gäste 1.000 Baht. Im Preis inklusive sind Wein, Tiger Beer und Finger-Food. Die Teilnahmezahl ist im Einklang mit den Covid-19-Auflagen auf 150 Personen begrenzt und setzt eine Online-Registrierung bis Freitag, 18. September (vor 17.00 Uhr) voraus – keine Walk-ins!

Auskünfte erteilt die SwissThai Chamber of Commerce (SwissThai) per E-Mail und telefonisch unter der Rufnummer 02-136.733.

DoubleTree by Hilton Bangkok Ploenchit, 12 Sukhumvit 2, Khlong Toei, Bangkok 10110. Standort auf Google Maps.