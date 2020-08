Surapong Laoha-Unya, Exekutivdirektor des Hochbahnbetreibers Bangkok Mass Transit System (BTS)Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Surapong Laoha-Unya, Exekutivdirektor des Skytrain-Betreiberunternehmens Bangkok Mass Transit System (BTS), hat bekanntgegeben, dass am Muttertag am Mittwoch, 12. August Mütter mit ihren Kindern alle BTS-Strecken sowie BRT-Buslinien von 6 Uhr morgens bis Mitternacht kostenlos nutzen können.

Sie erhalten am Muttertag kostenlose Fahrkarten an den Ticketschaltern in allen BTS-Stationen.