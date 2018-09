Von: Björn Jahner | 26.09.18

Kämpfer aus Thailand und der ganzen Welt werden in Buriram in den Ring steigen. Foto: The Nation

BURIRAM: Fesselnde Kämpfe mit nationalen und internationalen Größen des Thai-Boxens verspricht die Muay Thai Expo, die vom 4. bis 7. Oktober als Begleitprogramm zum MotoGP in Buriram veranstaltet wird.

Thailands Sportbehörde lud vor wenigen Tagen zu einer Pressekonferenz ein und gab den anwesenden Medienvertretern einen Vorgeschmack, auf welche Höhepunkte man sich beim großen Kampfspektakel in der Isaan-Stadt nächsten Monat freuen darf. Geboten werden nicht nur spannende Fights, sondern auch allerlei Wissenswertes über die Geschichte, kulturellen Besonderheiten und Traditionen von Thailands Nationalsport. So nutzt die Sportbehörde die zeitgleiche Austragung der Motorradweltmeisterschaft in Buriram, bei der bis zu 100.000 Zuschauer aus der ganzen Welt erwartet werden, um Muay Thai international bekannter zu machen.



Höhepunkt wird die „Legend of Muay Thai“-Kampfnacht am Freitag, 5. Oktober sein, bei der Profikämpfer aus Thailand, Amerika, Türkei und der Mongolei in den Ring steigen werden. So unter anderem die beiden Thai-Boxer Somrak Khamsing und Samart Payakaroon, die amerikanische Teenager-Sensation Bekah Irwin und W.P.M.F-Champion Kaenkaew Kor.Klomkliem.



Die Muay Thai Expo findet von Donnerstag, 4. Oktober bis Sonntag, 7. Oktober, 10 bis 20 Uhr, auf dem Areal des Chang International Circuit statt. Besitzer einer MotoGP-Eintrittskarte erhalten freien Eintritt, alle anderen bezahlen 200 Baht. Die große „Legend of Muay Thai“-Kampfnacht wird am 5. Oktober, ab 18 Uhr live auf Amarin TV übertragen. Weitere gibt es Infos auf Facebook.