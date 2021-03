Von: Redaktion DER FARANG | 18.03.21

BANGKOK: Thailand plant, sein Motorway-Netz erheblich auszuweiten. Neue Schnellstraßen sollen auch parallel zu Eisenbahnstrecken entstehen.



Die Motorway Rail Map sieht zehn Autobahnen vor (MR 1 bis MR 10), drei werden derzeit favorisiert. Die MR 5 verläuft über 108 Kilometer von Chumphon nach Rayong im Süden des Landes und soll Teil der geplanten Landbrücke werden, die die Andamanensee mit dem Golf von Thailand verbinden wird.



Die MR 8 geht von Nong Khai im hohen Norden zum Tiefseehafen Laem Chabang an der Ostküste. Aufgeständerte Abschnitte, Tunnel und acht Rastplätze sind im Gespräch. Der dritte neue Motorway ist die MR 9 vom Drei-Pagoden-Pass in Kanchanaburi im Westen bis zur Freundschaftsbrücke in Ubon Ratchathani im Nordosten. Auch hier sind erhöhte Abschnitte und acht Rastplätze geplant. Die drei Autobahnen hätten eine Länge von 836 Kilometern.

Weitere Pläne beinhalten Strecken von Tak nach Nakhon Phanom, Kanchanaburi nach Sa Kaeo, Chonburi nach Trat, Phuket nach Surat Thani, Chiang Rai nach Songkhla und Bung Kan nach Surin.