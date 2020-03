Von: Redaktion DER FARANG | 02.03.20

BURIRAM: Thailand hat den MotoGP vom 20. bis 22. März auf dem Chang International Circuit in Buriram abgesagt.

Das teilte Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul mit. Die Ankündigung erfolgte nur wenige Stunden, nachdem der MotoGP in Doha, Saisonauftakt des weltgrößten Motorradwettbewerbs, gestrichen wurde. „Diese Entscheidung beweist, dass Thailand ernsthaft gegen die Ausbreitung der Krankheit unter Thais und Ausländern vorgeht“, sagte Anutin, der auch stellvertretender Premierminister ist. Das Rennen ist das zweite Weltklasse-Sportereignis in Thailand, das abgesagt wurde. Die Honda LPGA wurde letzten Monat aus dem Zeitplan gestrichen.

Laut Motorsport-total.com ist der Coronavirus-Ausbruch in Thailand nicht der einzige Grund für die Absage des Weltmeisterschaftsrennen. Weil nach Buriram der Grand Prix von Amerika in Austin (5. April) im MotoGP-Kalender 2020 steht, war zu befürchten, dass die USA den Teams nach dem Rennen in Buriram die Einreise in die USA verweigert hätte.

Auf die Einstufung des Covid-19-Virus in Thailand als gefährliche und ansteckende Krankheit hat der thailändische Fußballverband (FAT) reagiert: Ab sofort müssen die Spiele der vier nationalen Ligen und andere Wettbewerbe unter der Schirmherrschaft der FAT hinter verschlossenen Türen ohne Zuschauer ausgerichtet werden. Diese Anweisung gilt für den Monat März.