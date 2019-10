Mord an Japanerin wird noch einmal aufgerollt

BANGKOK: Justizminister Somsak Thepsuthin hat am Freitag das Department of Special Investigation (DSI) angewiesen, die Untersuchung des Mordes an einer japanischen Touristin in der Provinz Sukhothai vor mehr als einem Jahrzehnt wieder aufzunehmen.



Die 27-jährige Tomoko wurde am 25. Mai 2007 in der Nähe des Wat Saphan Hin in Sukhothai erstochen und ausgeraubt. Weil die Polizei in dem Fall keine Fortschritte erzielt hatte, übernahm das DSI am 31. Mai 2013 die Ermittlungen. Die Polizeieinheit konnte jedoch den Täter nicht ausfindig machen. Die Eltern der ermordeten Frau reisten mehrfach nach Thailand, um vom DSI Antworten auf den Tod ihrer Tochter zu erhalten.



Das Central Institute of Forensic Science führte 300 DNA-Tests durch, und für Beweise, die zur Festnahme des oder der Mörder führten, wurde eine Belohnung von zwei Millionen Baht ausgesetzt. Somsak sagte jetzt, DSI-Ermittler sollten den Untersuchungsbereich von dem Ort, an dem die Leiche gefunden wurde, auf andere Bereiche ausweiten. Dies könnte dazu führen, dass bisher unentdeckte Beweise gefunden werden. Der ungelöste Fall schädige das touristische Image des Landes.