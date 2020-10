Von: Redaktion DER FARANG | 23.10.20

Königstreue Aktivisten demonstrieren in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Gelb gekleidete Menschen demonstrierten am Donnerstag landesweit für den Schutz der Monarchie, während die regierende Partei Palang Pracharath (PPRP) beschloss, ihren Abgeordneten zu erlauben, Demonstrationen zu organisieren, um ihre Loyalität gegenüber der königlichen Institution zu zeigen.

Die Kundgebungen in gelben Hemden wurden auch organisiert, um Premierminister Prayut Chan-o-cha zu unterstützen. Damit reagierten die Monarchie-Anhänger auf eine der Forderungen der Demonstranten vom Mittwochabend, der Premierminister solle innerhalb von drei Tagen zurückzutreten. Gelb gekleidete Gruppen versammelten sich am Donnerstag in vielen Provinzen, darunter Bangkok, Chiang Mai, Lampang, Surin, Khon Kaen, Songkhla und Narathiwat.

Unterdessen sagte Sanhaphot Suksimuang, stellvertretender Sprecher der PPRP, dass die Partei auf einer Sondersitzung eine Resolution verabschiedet habe, die es ihren Abgeordneten erlaube, eine Rolle beim Schutz der königlichen Institution zu übernehmen. Sie könnten zeigen, dass es immer noch Menschen gebe, die die königliche Institution liebten und bereit seien, für sie einzutreten.

Pailin Tiansuwan, ein weiterer stellvertretender Parteisprecher, erklärte, die PPRP verfolge strikt ihre Haltung: Unterstützung der demokratischen Regierungsreform mit dem König als Staatsoberhaupt und die Unterstützung einer Neufassung der Verfassung ohne Änderungen an den Kapiteln 1 und 2. Kapitel 1 legt fest, dass Thailand ein einziges und unteilbares Königreich ist und eine demokratische Regierungsform mit dem König als Staatsoberhaupt annimmt, während Kapitel 2 den König betrifft.