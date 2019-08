Von: Redaktion DER FARANG | 10.08.19

Foto: The Nation

MAE HONG SON: Ein weithin bekannter und geachteter kanadischer Mönch soll aus der Mönchsgemeinschaft ausgeschlossen werden, weil er intime Beziehungen zu einer Schweizerin gehabt haben soll.

Der Kanadier hatte fast 20 Jahre als Mönch auf einem abgelegenen Hügel im Bezirk Sop Moei der Provinz Mae Hong Son gelebt. Er gab am Freitag in einer Fernsehnachrichtensendung zu, sexuelle Beziehungen zu Frauen gehabt zu haben. Der 40-Jährige entschuldigte sich bei den Thais, dass er die monastische Disziplin nicht eingehalten habe.

Der Kanadier kam im Alter von 18 Jahren als Austauschstudent nach Thailand und interessierte sich für die buddhistische Meditation. Er kehrte 1998 nach Thailand zurück und praktizierte ein Jahr lang allein das Acht-Gebote-Prinzip. Nachdem er im Jahr 2000 zum Mönch geweiht worden war, wohnte er in Sop Moei, wo die Dorfbewohner in der Gemeinde Mae Sam Laeb ein kleines Kloster für ihn errichteten. Er lebte bescheiden, aß Obst und Gemüse und sammelte nur zweimal pro Woche Almosen, weil er die armen Dorfbewohner nicht belasten wollte. Seine Geschichte - von einem westlichen Mönch, der in einem ländlichen Gebiet Thailands lebt - wurde vor einigen Jahren von ausländischen Medien und Thailands populärer Fernsehsendung „Khon Khon Khon" verbreitet.

Der Sozialaktivist und Tierarzt Somchai Sirithepsongklod hatte den Skandal vor fünf Jahren auf Facebook aufgedeckt, zusammen mit fotografischen Beweisen über einen weiß gekleideten Mannes, der dem Mönch ähnelte und neben einer Schweizerin stand. Die „Nation“ berichtet weiter, die Frau habe sich bei verschiedenen Organisationen erfolglos über das angebliche Fehlverhalten des Mönchs beschwert.