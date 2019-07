Von: Redaktion DER FARANG | 18.07.19

SONGKHLA: 15 Jahre nachdem er seine Ex-Frau vergewaltigt hatte ist ein Mönch von der Polizei festgenommen worden.

Der heute 44-Jährige hatte im Juli 2004 in Roi Et seine ehemalige Frau angegriffen, sie eingesperrt und zum Sex gezwungen. Offenbar aus Eifersucht, weil sie einen neuen Mann hatte. Die Frau ging zur Polizei, der Täter trat dem Mönchsorden bei. Doch der Haftbefehl blieb bestehen. Jetzt wurde Phra Wirasak in einem Tempel in Songkhla verhaftet.