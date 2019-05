Moderner Luxus mit aufregendem Design

Von: Björn Jahner | 31.05.19

PATTAYA: Im Mason Pattaya, dem neus­ten Meisterstück des preisgekrönten Studios Vaslab und neuen Mitglied von Design Hotels, werden noch bis zum 30. Juni spezielle „Pre-Opening“-Angebote mit 40 Prozent Rabatt und vielen Sonderzugaben bereitgehalten.

Das Luxusresort befindet sich in Na-Jomtien in direkter Strandlage und umfasst 35 Pool-Villen in fünf Kategorien, die mit 90 bis 180 Quadratmeter großzügig bemessen sind. Alle Villen sind zum Meer ausgerichtet und befinden sich in einer tropischen Gartenlandschaft eingebettet. Wie der Name bereits erahnen lässt, erstrahlen sie in gemauerter Architektur („masonry“), veredelt mit viel Liebe zum Detail von den weltbekannten Steinbildhauern der Ang Sila Community. In kulinarischer Hinsicht wird den Gästen mit gleich drei gastronomischen Einrichtungen eine erfreulich große Fine-Dining-Auswahl angeboten – ob beim Frühstück im Zila Street Bistro & Bar, Nachmittagssnack in der Krok-A-Café Espresso Bar oder Sundowner in der Beachside Bar. Im Mason Spa kann man seine müden Knochen und angespannten Muskeln mit östlichen und westlichen Massagetechniken angenehm lockern lassen, zum Beispiel bei einer Massage mit Ang-Sila-Steinen.