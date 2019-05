Von: Björn Jahner | 26.05.19

BANGKOK: Die State Railway of Thailand (SRT) und Mass Rapid Transport Aurthority of Thailand (MRTA) haben eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit bei der Errichtung eines neuen Krankenhauses unterzeichnet, das mit einem direkten Anschluss an die beiden elektrifizierten Stadtbahnlinien „Light Red“ und „Orange“ ausgestattet wird.

Gemäß Verkehrsminister Arkhom Termpittayapaisith sollen sowohl die „Light Red Line“ (Taling Chan-Siriraj) der SRT als auch die „Orange Line“ (Bang-Khunnon-Min Buri) der MRTA das medizinische Zentrum direkt ansteuern und sogar durch das Krankenhaus führen. Vorgesehen ist der Bau eines 15 Stockwerke zählenden Gebäudes. Während in den Etagen drei bis 15 alle medizinischen Einrichtungen und Patientenzimmer Platz finden sollen, sind die ersten zwei Etagen für die Bahnstationen beider Linien reserviert. Die Baukosten werden auf zwei Milliarden Baht geschätzt, die Bauzeit auf drei Jahre. Das Projekt ist auf eine Kapazität von 10.000 Patienten pro Jahr ausgelegt. Derzeit durchlaufe es gemäß Arkhom die Umweltverträglichkeitsprüfung (EIA). Mit dem neuen Krankenhaus mit Bahnanschluss soll dem Verkehrskollaps der Millionenmetropole entgegengewirkt werden und Patienten die Anfahrt und der Zugang zu medizinischer Hilfe erleichtert werden.