BANGKOK: Minor International schließt seine sechs Hotels in der Hauptstadt und bereitet sich auf die Schließung weiterer Hotels in den Provinzen vor.

William Heinecke, Vorsitzender von Minor International, schrieb am Dienstag in einem offenen Brief an Premierminister Prayut Chan-o-cha, der rasche Ausbruch des Coronavirus werde zur bisher größten Bedrohung für die Weltwirtschaft. Minor unterstütze die staatlichen Behörden im Kampf gegen Covid-19 durch Beschränkungen für Reisen und die Schließung von Einkaufszentren und anderen Unternehmen in ganz Bangkok.

„Ab heute schließen wir unsere Hotels in Bangkok. Wir fordern unsere Mitarbeiter auf, zu Hause zu bleiben und jegliche Reisen oder Aktivitäten außerhalb des Hauses einzuschränken", betonte Heinecke. Minor betreibt 535 Hotels in 55 Ländern. Von den 28 Hotels in Thailand befinden sich sechs in Bangkok. Das Unternehmen hat 80 Hotels in der Pipeline, die über einen Zeitraum von vier Jahren eröffnet werden sollen.

Heinecke kritisierte, die Testkapazität sei im Land weiterhin unzureichend und ein großer Teil der Bevölkerung sei immer noch nicht über die schwerwiegenden Auswirkungen des Virus besorgt. Boxkämpfe gingen weiter, Hochzeiten fänden statt, Pubs bedienten immer noch Kunden, und es würden immer noch Partys oder gesellschaftliche Zusammenkünfte stattfinden, ebenso wie Fahrten und Reisen von Menschen im Landesinneren. Der Vorsitzende ermutigte die Regierung, strengere Beschränkungen aufzuerlegen und klare Botschaften zu verbreiten, alle Versammlungen von mehr als 20 Personen zu verbieten, die persönliche Bewegung einzuschränken und Interaktionen zu vermeiden.

„Wir glauben, dass andere Unternehmen diese Entscheidung unterstützen und bereit sind, kurzfristige wirtschaftliche Probleme zu absorbieren, um aus dieser Krise herauszukommen und die Wirtschaft wieder auf Hochtouren zu bringen und Arbeitsplätze zu erhalten", schrieb Heinecke weiter.