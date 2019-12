Von: Redaktion DER FARANG | 25.12.19

BANGKOK: Das Gesundheitsministerium hat den Import, die Herstellung und den Verkauf von kosmetischen Produkten mit Kunststoff-Mikrokügelchen mit Wirkung zum 1.

Januar 2020 verboten. Ein entsprechendes Gesetz ist bereits in der „Royal Gazette“ veröffentlicht worden. Kunststoff-Mikroperlen werden im Laufe der Zeit weder im Wasser noch in der Umwelt abgebaut und in abspülbaren Produkten wie Gesichtspeelings verwendet, schreibt „Thai PBS“. Großbritannien verbot beispielsweise 2018 die Verwendung von Kunststoff-Mikrokügelchen für die Herstellung von Kosmetika und Körperpflegeprodukten, da die Auswirkungen auf die Meeresbewohner besorgniserregend waren. Die kleinen kugelförmigen Perlen, die beim Peeling (Entfernen abgestorbener Hautschüppchen) helfen sollen, landen im Abfluss, rutschen häufig durch das Abwasserbehandlungssystem und landen im Meer.