Minister: Thailand bleibt ein beliebtes Reiseziel

BANGKOK: Der neue Covid-19-Ausbruch zwingt Thailand, sein Image für Gesundheitstourismus und als sicheres Reiseziel wieder aufzubauen, unterstrich Tourismus- und Sportminister Phiphat Ratchakitprakarn.

Der Umgang mit dem Coronavirus im letzten Jahr hätten das Gesundheitspersonal mit dem Wissen ausgestattet, wie man mit dem Virus umgehen müsse. Und Thailand verfüge über ausreichend medizinische Vorräte. Die Situation sollte sich innerhalb dieses Monats verbessern, da das medizinische Personal aktiv Risikogruppen testet. Phiphat erwartet, dass die lokalen Übertragungen bis Februar vollständig unter Kontrolle sein werden. Das Land bleibe ein attraktives Reiseziel. Kürzlich habe CNN Travel's Thailand auf der Liste „21 places to go in 2021" zusammen mit Japan und Singapur für Asien aufgeführt.