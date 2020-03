Written by: Björn Jahner | 07/03/2020

BANGKOK: Wer bisher der Auffassung war, dass sich innovative Craft Cocktails, aufreizende Hostessen und Minigolf nicht so wirklich miteinander vereinbaren lassen, der kann sich in Bangkok eines Besseren belehren lassen.

So gibt es in der thailändischen Hauptstadt eigentlich nichts, was es nicht gibt, was sich besonders auch in der noch vergleichsweise jungen Underground-Bar-Szene widerspiegelt, die zu den kreativsten und ideenreichsten der Welt zählt. Ein nicht alltägliches Konzept bietet auch The Shot Bangkok in Yaowarat Soi 11. Vorausgesetzt, man findet das Etablissement. Dem derzeit in Bangkok absolut angesagten Speakeasy-Trend folgend, muss man nämlich den versteckten Eingang zu der Bar erst einmal finden, der sich neben dem Restaurant Jumbo Lobster befindet. Eine Treppe führt hoch in die erste Etage zur Secret Garden Bar, in der ideenreiche Craft-Cocktails und -Biere sowie Wein und Champagner serviert werden. Eine Exklusivität, die sich auch im Speise-Menü widerspiegelt.

Neben chinesischen, thailändischen und westlichen Gerichten liegt der Schwerpunkt auf kreativer Fusion Cuisine wie dem viel gelobten Hummer-Burger. Neben einer Dachterrasse, von der man einen fantastischen Ausblick auf das lebhafte Treiben im nächtlichen China Town genießen kann, befindet sich hier auch ein Indoor-Minigolfplatz mit neun Löchern, dessen aufregendes Design dem „geheimen Garten“ alle Ehre macht. Im zweiten Stockwerk soll schon bald eine weitere Bar und eine zweite Minigolfanlage mit dem verheißungsvollen Namen „The Emperor“ eröffnet werden. Chinesische Stilelemente ziehen sich wie ein roter Pfaden durch das Design von Bar, Minigolfplatz sowie Terrasse und unterstreichen den unverwechselbaren Charakter des Standortes im Herzen von China Town.

The Shot Bangkok hat dienstags bis donnerstags von 16 Uhr bis Mitternacht geöffnet, freitags von 13 Uhr bis Mitternacht, samstags von 11 Uhr bis Mitternacht und sonntags von 11 Uhr bis 22 Uhr. Kein Einlass für Personen unter 18 Jahren (keine Ausnahme für Kinder).

Mehr erfahren Sie über die Webseite: The Shot Bangkok.