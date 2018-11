Mini-Märkte dürfen kein Fassbier verkaufen

Von: Redaktion DER FARANG | 01.11.18

BANGKOK: Jetzt ist es offiziell: In Minimärkten darf kein Fassbier verkauft werden.

Nach früheren massiven Beschwerden heißt es laut „Sanook“ im aktuellen Regierungsblatt, die Ausgabe von Bier über Automaten sei in Convenience Stores verboten. Fassbier in Minimärkten könnte für Kinder und Jugendliche zu einer Bedrohung werden, überdies für die Gesellschaft. Alkohol würde Kriminalität und Verkehrsunfälle erhöhen. Vor fast einem Jahr hatte CP All als Betreiber der 7-Eleven-Geschäfte in einigen Bangkoker Minimärkten Fassbier-Automaten aufstellen lassen. Das führte zu wütenden Protesten von Anti-Alkohol-Aktivisten, die Fassbierautomaten als illegal bezeichneten. Wegen der starken Proteste hatte CP All die Automaten stilllegen lassen.