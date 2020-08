Mindestens neun Tote bei Angriff bewaffneter Gruppe

Written by: Redaktion (dpa)

BOGOTÁ: Mindestens neun Menschen sind bei einem Angriff bewaffneter Männer in Samaniego im Südwesten Kolumbiens ums Leben gekommen. Dies teilte der Gouverneur des Departments Nariño, Jhon Rojas, am Sonntag auf Twitter mit. Er forderte den Präsidenten Iván Duque, das Verteidigungsministerium, die Polizei von Nariño und die Staatsanwaltschaft auf, unverzüglich «Maßnahmen zur Wiederherstellung des Friedens in der Region» zu ergreifen.

Der Gouverneur erinnerte daran, dass die Anwesenheit bewaffneter Gruppen in dem Department das internationale Menschenrecht verletze. Der Staatsanwaltschaft zufolge, auf die sich «El Tiempo» beruft, sind in Nariño ein Dutzend bewaffneter Gruppen aktiv. «Das ist ein hochkomplexes Gebiet, was sich aus dem Drogenhandel ableitet», zitierte die Zeitung einen General.

Kolumbien litt jahrzehntelang unter einem bewaffneten Konflikt zwischen den Streitkräften, linken Guerillagruppen und rechten Paramilitärs. Die größte Rebellen-Organisation Farc, die sich stark über den Kokainhandel und Schutzgelderpressung finanziert hatte, hat 2016 einen Friedensvertrag mit der Regierung geschlossen und die Waffen niederlegt.

Die Sicherheitslage in dem südamerikanischen Land hat sich seitdem verbessert. Aber mehr als 2000 Farc-Dissidenten kämpfen immer noch gegen die Regierung und um Anteile am Drogenhandel. Auch die kleinere Guerillagruppe ELN ist weiter aktiv. Zudem stoßen andere Verbrechersyndikate in die früheren Einflussgebiete der Farc vor.