Written by: Redaktion DER FARANG | 02/12/2019

ANTOFAGASTA (dpa) - Ein Fernbus in Chile hat sich überschlagen und ist rund 30 Meter in die Tiefe gestürzt.

Bei dem Unfall in der Nähe der Gemeinde Taltal im Norden des Lands kamen mindestens zehn Menschen ums Leben, wie chilenische Medien am Montag berichteten. Demnach war der Bus am Sonntagabend mit rund 50 Menschen an Bord auf dem Weg von der Stadt Antofagasta im Norden des Andenstaates in die Hauptstadt Santiago de Chile rund 1400 Kilometer weiter südlich. Der Unglück ereignete sich auf der Route B-710 gut 200 Kilometer südlich von Antofagasta. Zahlreiche Rettungsleute und die Feuerwehr waren in der Nacht zum Montag im Einsatz.