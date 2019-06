Von: Björn Jahner | 11.06.19

PATTAYA: Die Stadtverwaltung lässt ihren Worten Taten folgen und hat einen dreistelligen Millionenbetrag genehmigt, um den regelmäßigen Überflutungen während der Regenzeit entgegenzuwirken, beziehungsweise bauliche Maßnahmen durchzuführen, damit die Wassermassen gezielt abgeleitet werden können.

Nach starken Regenfällen kommt es begünstigt durch das hügelige Terrain immer wieder zu stadtweiten Überschwemmungen, wenn die Fluten durch die Stadt in Richtung Meer fließen. Dichte Bebauung und mangelhafte Wartung des städtischen Drainagesystems sind weitere Gründe, weshalb nach jedem größeren Wolkenbruch die halbe Touristenmetropole unter Wasser steht. Bürgermeister Sontaya Khunpluem, der bei seinem Amtsantritt im September letzten Jahres der Bevölkerung versprach, das leidige Hochwasserproblem anpacken zu wollen, steht nun vor der Sisyphusaufgabe, die Versäumnisse seiner Vorgänger zu beheben.

Mit einem Budget von 218 Millionen Baht sollen in den nächsten Monaten insgesamt 10 Projekte in den am schlimmsten von den Überschwemmungen betroffenen Gebieten umgesetzt werden: