In der dritten Phase des Konjunkturprogramms werden 1,9 Billionen Baht in die vom Virus betroffene Wirtschaft investiert. Foto: Khaosod

BANGKOK: Das Kabinett genehmigte am Dienstag die dritte Phase wirtschaftlicher Anreize über 1,9 Billionen Baht, um die Auswirkungen des Covid-19-Ausbruchs zu lindern.

Nach der Kabinettssitzung gab Premierminister Prayut Chan-o-cha bekannt, dass das dritte Konjunkturpaket aus drei Notstandsverordnungen besteht. Mit dem ersten Dekret werden 80 bis 100 Milliarden Baht an den Haushaltsplan für den Konjunkturfonds überwiesen. Die zweite Notstandsverordnung ermöglicht der Bank of Thailand (BOT), bis zu 900 Milliarden Baht zur Ankurbelung der Wirtschaft zu verwenden. Mit dem dritten Dekret kann das Finanzministerium Kredite in Höhe von bis zu 1 Billion Baht aufnehmen, von denen 600 Milliarden Baht für die öffentliche Gesundheit und 400 Milliarden Baht für die wirtschaftliche Erholung ausgegeben werden.

„Darüber hinaus werden nach einer Neuordnung der Budgets der Regierungsbehörden weitere 80 bis 100 Milliarden Baht zur Verfügung stehen", sagte der Premierminister und wies darauf hin, dass der Covid-19-Ausbruch das nationale Problem Nr. 1 ist.

Die Zentralbank wird zinsgünstige Darlehen in Höhe von 500 Milliarden Baht zu 2 Prozent Zinsen gewähren, um die Wirtschaft, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, mit Kreditlinien von bis zu 500 Millionen Baht zu unterstützen. Darüber hinaus wird die Bank von Thailand Geschäftsbanken und staatliche Finanzinstitute anweisen, Unternehmen mit Darlehen von höchstens 100 Millionen Baht die Zahlung von Hauptschulden und Zinsen um sechs Monate zu verschieben.