Von: Redaktion DER FARANG | 09.03.21

BANGKOK: Die Streitkräfte wollen die Anzahl der Generäle in ihren Reihen bis zum Jahr 2029 um 25 Prozent reduzieren.

Gegenwärtig wird die Zahl der Generäle in den drei Teilstreitkräften auf etwa 1.400 geschätzt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums dienen 400 Generäle in der Armee (RTA), 250 in der Marine (RTN), 190 bei der Luftwaffe (RTAF), 250 im Hauptquartier (RTARF) und 300 im Büro des Staatssekretärs für Verteidigung. Laut Generalmajor Teerapong Pattamasingh Na Ayuthaya, stellvertretender Sprecher des RTARF, soll die Zahl der Generäle schrittweise reduziert werden.

Deshalb soll die Aufstellung neuer hochrangiger Einheiten, die mindestens einen Zwei-Sterne-General an der Spitze benötigen, verzögert werden, während überflüssige Einheiten aufgelöst werden. Außerdem einigten sich die Militärs vor zwei Wochen darauf, dass die Ernennung von Experten, Spezialisten und Sonderfachleuten, die normalerweise den Rang eines Generals haben, zurückgefahren wird. Wenn diese hohen Offiziere in den Ruhestand gehen, werden sie nicht ersetzt.

Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Kongcheep Tantravanich, betonte, die Verkleinerung der Streitkräfte habe schon begonnen, als das Kabinett im Juni letzten Jahres die Beschäftigung von Zivilisten im Verteidigungsministerium genehmigte. Nach diesem Schema erhalten diejenigen, die vom Militär rekrutiert werden, um in bestimmten Bereichen wie Medizin, Recht, Buchhaltung oder Verwaltung zu dienen, keine militärischen Ränge.