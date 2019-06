MG ZS aus China

Written by: Redaktion DER FARANG (kabu) | 30/06/2019

THAILAND: SAIC Moto-CP wird künftig in seinem Werk in Chonburi Plug-in-Hybrids- und Elektrofahrzeuge (EV) herstellen. Bis zum Start der neuen Modelle bietet der Autobauer aus China importierte batteriebetriebene Wagen an. Erhältlich ist der MG ZS für 1,5 Millionen Baht.

Sobald die EVs in Chonburi montiert werden, werden sie noch preiswerter angeboten, weil die Verbrauchssteuer von 8 Prozent für aus China importierte Fahrzeuge entfällt. Das Unternehmen will an 107 Ausstellungshallen und Service Center landesweit Ladestationen installieren. SAIC Motor-CP hofft in diesem Jahr 50.000 MG-Wagen zu verkaufen, gegenüber 23.740 im Vorjahr.