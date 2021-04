Mexiko bekommt Maya-Urne aus USA zurück

Written by: Redaktion (dpa) | 15/04/2021

ALBION/MEXIKO-STADT: Eine Hunderte Jahre alte Urne der Maya soll nach 52 Jahren in den USA nach Mexiko zurückgebracht werden. Vertreter des Albion College und des mexikanischen Konsulats in Detroit unterschrieben am Dienstag in der Hochschule im US-Bundesstaat Michigan eine entsprechende Vereinbarung, wie Mexikos Außenministerium mitteilte.

Die Urne stammt demnach aus dem Lacandonen-Urwald in Südmexiko und wurde irgendwann zwischen dem 13. und dem 16. Jahrhundert aus Lehm hergestellt. Sie war zu einer Zeit, als in Mexiko noch keine Beschränkungen der Ausfuhr von Kulturgütern galten, von einem Forscher in die USA gebracht und später dem Albion College gespendet worden. Nun soll sie der Vereinbarung zufolge in ein Museum in der südmexikanischen Stadt San Cristóbal de las Casas kommen, wo bereits eine identische Urne ausgestellt wird.

«Das Wiedererlangen dieser Maya-Urne und die Wiedervereinigung mit ihrem Zwillingsstück ist ein Akt von großer Bedeutung für Mexiko und sein historisches Erbe», hieß es vom Außenministerium.

Die Urne, die mit der Figur einer Gottheit in Menschengestalt verziert ist, war in einer Vertiefung einer Klippe gefunden worden, wie der US-Forscher Joel Palka bei der Veranstaltung am Albion College erklärte. Urnen dieser Art wurden demnach mit Weihrauch gefüllt und in Höhlen aufgestellt. Die Maya brachten laut Palka ihren Göttern dort Opfergaben.

Die Zivilisation der Maya begann vor etwa 3000 Jahren, sich in Mittelamerika zu entwickeln. Sie erreichte ihren Höhepunkt in der Zeit von 250 bis 900 nach Christus. Ihr Herrschaftsgebiet erstreckte sich über das heutige Südmexiko, Guatemala, Belize, Honduras und El Salvador.